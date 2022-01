Queimas prescritas e pastoreo: prácticas tradicionais sustentables para rexuvenecer o monte e preservar hábitats naturais

As queimas controladas ou prescristas e o pastoreo guiado son dúas prácticas pouco menos que ancestrais que seguen a ser perfectamente aptas para rexuvenecer o mato dos montes, ademais de para preservar os distintos hábitats naturais en superficies montañosas.

É a principal conclusión do proxecto Open2preserve, levado a cabo con finanaciación europea en Galicia, Francia e Portugal e que incluíu unha experiencia piloto en distintas parcelas do monte comunal O Cerredo, en Grao (Cervantes), nas que se combinaron distintos sistemas de queimas e pastoreo para estudar os seus efectos en montes de alto valor ambiental como son os dos Ancares.

O grupo de Sistemas Silvopastorais (Silvopast) da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do Campus Terra de Lugo da USC presentou recentemente os resultados destas experiencias de valorización de servizos ecosistémicos postas en práctica en parcelas montañosas incluídas na Rede Natura 2000.

As queimas controladas combinadas co herbivorismo pírico é un modelo que resulta acaído para a preservación dos ecosistemas de montaña

A coordinadora do proxecto, a catedrática Rosa Mosquera, destaca as vantaxes da aplicación dun modelo de xestión sustentable que combina prácticas de queimas prescritas e herbivorismo pírico e que resulta acaído para a preservación dos ecosistemas de montaña.

O control da biomasa combustible e a conseguinte diminución do risco de grandes incendios forestais, así como o aproveitamento dos recursos naturais propios destas zonas de monte a través do pastoreo constitúen outros dos beneficios demostrados nas prácticas ensaiadas ao abeiro do proxecto Interreg Open2preserve, unha iniciativa comunitaria que busca ofrecer solucións innovadoras aptas para replicarse tanto a nivel local como rexional e que garantan tanto a viabilidade económica como a conservación do medio natural.

Menor custo que o desbroce mecánico

“A queima controlada ten unha serie de vantaxes moi obvias como son o control de incendios e un menor custo que outros sistemas. Fronte aos 200 ou 300 euros por hectárea que custa o desbroce por medios mecánicos, mediante este sistema de queimas o custo para os gandeiros é moito máis barato”, explica Rosa Mosquera.

En Francia as queimas asócianse ao cobro das axudas da PAC como práctica tradicional sustentable

Noutros lugares a propia Administración fomenta este tipo de prácticas por parte dos gandeiros. “En Francia a queima asóciase aos cobros da PAC e cada tres anos están queimando. Alí pagan máis aos gandeiros que fan queimas controladas. E en Navarra formaron aos gandeiros sobre as épocas nas que se poden facer para que leven a cabo estas queimas controladas que serven para que logo eses rebrotes poidan ser empregados por animais para a súa alimentación”, detalla.

Control de incendios e aproveitamento da matogueira polo gando

O catedrático do Departamento de Produción Vexetal da USC na EPS de Enxeñaría Antonio Rigueiro explica que no caso das experiencias prácticas realizadas no Monte O Cerredo, na localidade ancaresa de Grao, as queimas prescritas e as accións de pastoreo contribuíron a rexuvenecer as matogueiras, que agromaron de novo con máis vitalidade logo de que as lapas asolaran a parte superficial sen danar as raíces soterradas.

Co pastoreo, engade este investigador, o gando contribúe tamén a exercer un certo control sobre a vexetación ao tempo que impide a proliferación de material leñoso, outorgando ao mesmo tempo rendibilidade a esta fórmula de aproveitamento dos recursos naturais.

O gando contribúe a exercer un certo control sobre a vexetación ao tempo que impide a proliferación de material leñoso

Outra das vantaxes que levan implícitas este tipo de prácticas sustentables de conservación e preservación de hábitats atinxe a cuestións ligadas á propagación de incendios forestais. De feito, sinala Rigueiro, os hábitats de matogueira ou uceira atlántica está chamados a converterse en bosque co paso do tempo sempre que non se exerza ningunha actividade sobre a súa superficie, polo que cómpre este tipo de accións que se ben respectan a biodiversidade tamén impiden o seu descontrol.

Alén dos beneficios xa citados asociados a queimas prescritas e pastoreo guiado, Rigueiro insiste en que as experiencias prácticas realizadas co proxecto Open2preserve permiten asemade a protección dun espazo da Rede Natura, unha catalogación que xa de por si denota o seu valor ambiental.

Trabas burocráticas

Malia os efectos positivos, son poucas as queimas prescritas que se realizan cada ano na comunidade. “Hai un problema de actuación en Galicia para facer queimas controladas, porque só se poden facer durante 10-12 días nos meses de xaneiro ou febreiro”, afirma Rosa Mosquera.

As queimas controladas fanse sempre ladeira abaixo, polo que a temperatura que se acada no chan é moito menor ca cando se produce un lume incontrolado, polo que xa se pode pastorear a zona ese mesmo ano, o que non ocorre cando hai un lume forestal.

Iso foi o que demostrou a experiencia levada a cabo no monte comunal de Murias de Rao, a 1.392 metros de altitude, nunha uceira, cunha queima controlada realizada en febreiro de 2019.

“Logo de facer a queima cerrouse unha hectárea na que se meteu gando equino e outra na que non se introduciu gando para analizar que pasaba. Con drons analizábase como ía evolucionando a biomasa nos dous casos” explica Rosa Mosquera.

En Galicia a mesma primavera xa había brotes verdes que podían ser aproveitados polo gando. En Cataluña, pola contra, tiveron que agardar 1 ano para poder pastorear e en Portugal 10 meses

“As uces están moi ben adaptadas ao lume porque rebrotan desde abaixo, e en Galicia fano moi rápido. Na mesma primavera xa había brotes verdes que podían ser aproveitados polo gando. Dentro do mesmo proxecto leváronse a cabo experiencias similares noutros lugares. En Cataluña tiveron que agardar 1 ano e en Portugal 10 meses para poder pastorear. Esa é a produtividade que temos en Galicia e que non aproveitamos”, destaca.

Escolla do gando axeitado

“No pastoreo é esencial facer unha análise da vexetación inicial que temos como alimento para elixir o tipo de animal que introducimos. Nós metemos cabalo, pero consumía todas as herbáceas pero non todas as uces”, explica Rosa Mosquera.

Por iso, di, o seguinte caso que van estudar é introducir cabras e facer sementeira de leguminosas (xestas) trala queima controlada. “Só con uces non se manteñen as cabras, porque teñen un nivel de proteína moi baixo, polo que a combinación con toxos ou xestas funciona moi ben porque teñen uns niveis de proteína moito máis altos. A carqueixa tamén é unha leguminosa e dase en zonas máis pobres que as xestas”, aclara.