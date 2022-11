“Producir 35 litros por vaca é doado, só hay que ser bo agricultor para ter bos silos, pero o difícil comeza ao pasar dos 40 litros”

“Producir 30 ou 35 litros por vaca é doado, só hai que ser bo agricultor para ter bos silos e encherlle o rumen á vaca. O problema máis serio é pasar a barreira dos 40 litros, porque require máis precisión e eficiencia en termos de nutrición”, afirma Alejandro Castillo, profesor da Universidade de California, que visitou recentemente Galicia para participar nas Xornadas Técnicas de Vacún de Leite organizadas por Seragro.

Este experto en nutrición considera que en Galicia é posible aínda incrementar a produción media de leite das vacas, como se fixo en EEUU nos últimos anos, a través do control da alimentación. “Hai un gran traballo aínda por facer e pódese lograr un incremento da produtividade e a eficiencia das ganderías baseado en datos cuantitativos de calidade das forraxes e de balance de minerais na dieta”, asegura.

“En California hai sistemas sostidos no tempo de produción de leite con medias de 55 litros por vaca e para iso é fundamental facer análises químicas de forraxes e analíticas de auga para balancear correctamente as dietas corrixindo posibles excesos e antagonismos e integrar a nutrición do chan no sistema para evitar problemas futuros de altas concentracións de determinados minerais nas forraxes”, exemplifica.

Integrar a nutrición animal e a nutrición do chan

Ademais de introducir os minerais que necesita a vaca na ración final que se lle facilita no pesebre, este experto defende a necesidade de integrar a nutrición mineral dos animais coa nutrición mineral dos chans.

“A vaca come minerais e excreta minerais. A idea é ter iso en conta para utilizar ben o poder fertilizante do esterco. O obxectivo da integración da nutrición animal coa nutrición do chan é controlar os balances de minerais en ambos os casos para maximizar a eficiencia na absorción dos mesmos e consecuentemente na produción de leite e de forraxes”, explica.

“Así como os nutricionistas balanceamos a ración da vaca en función das necesidades da vaca e as achegas da dieta, o mesmo concepto hai que aplicalo ao chan. Todo o esterco da vaca é en realidade un fertilizante que debe ser balanceado á hora de ser aplicado ao chan. Dese xeito imos integrar a nutrición do chan coa nutrición animal porque estamos a trasladar, a través da nutrición do chan, eses minerais de novo á composición química das forraxes que come a vaca”, argumenta.

“É moi importante empezar a planificar a integración da nutrición animal e a nutrición do chan. É algo fundamental para mellorar a sustentabilidade dos sistemas de produción de leite, porque unha sobrealimentación en minerais da vaca leva a unha maior excreción de minerais a través das feces e os ouriños, o cal ten efectos prexudiciais sobre o chan e o medio ambiente”, afirma Alejandro.

Por iso, di, os produtores de leite deben aumentar o control sobre a inxesta de nitróxeno e minerais dos seus animais, así como coñecer a composición química do xurro e o esterco que devolven ao chan para deste xeito realizar un balance entre as achegas e as necesidades do cultivo para suplementar unicamente coa cantidade xusta de abono químico.

Contaminación de chans por acumulación de minerais

A aplicación indiscriminada de esterco ao chan en altas concentracións e sen considerar estes factores pode incrementar a presenza dalgúns minerais no chan, con efectos negativos sobre os propios cultivos e o medio ambiente.

No ano 2007, por problemas de contaminación de augas subterráneas por nitratos, en California regulouse a aplicación de xurros e estercos por parte das ganderías, algo que en España se pretende levar a cabo por medio do Real Decreto de Nutrición Sostible de Solos Agrícolas, actualmente en tramitación.

A Universidade de California tivo un rol moi importante de apoio aos produtores na aplicación das novas regulacións

Coa entrada en vigor destas novas normas ambientais, un equipo dirixido por Alejandro Castillo empezou a estudar a xestión de xurros e estercos por parte das ganderías californianas, atopando grandes perdas de nitróxeno, de máis dun 30%, por volatilización.

“Un dos erros que cometemos en California é que ao principio non considerabamos algúns minerais, só balanceabamos por nitróxeno á hora de facer o cálculo da cantidade de estercos e abonos químicos que se aplicaban ao chan. Máis tarde introducimos tamén o fósforo e o potasio, pero ao principio, ao non ter en conta iso, estabamos sobreaplicando grandes cantidades de minerais. O potasio, por exemplo, empezou a acumularse no chan e a aumentar a súa concentración nos silos de millo, onde os niveis de potasio pasaron de 1,5% a 2,5%”, indica.

“O potasio é un mineral moi importante na nutrición das vacas leiteiras pero cando está en exceso na dieta afecta á absorción doutros minerais. Iso provoca un antagonismo que nos leva a gastar diñeiro en tentar corrixir esa presenza en exceso. Aí démonos conta da relación entre os minerais do chan e a ración”, explica Alejandro.

“O potasio cando está en exceso non deixa absorber o magnesio, e o magnesio é caro (400 dólares a tonelada). O primeiro que houbo que facer en California foi un esforzo para facerlle entender aos produtores que o esterco era un excelente fertilizante”, indica.

A aplicación do esterco sen control leva á contaminación dos chans

“Hoxe en California é frecuente ver nunha finca millo de 3 metros de altura e de súpeto unha zona con millo de 1 metro. E cando un pregunta que pasa nesa zona, a resposta é que se estivo acumulando nesa zona esterco durante anos. Algúns elementos como o zinc e o cobre, en cantidades axustadas son bos, pero en exceso son tóxicos para o chan”, aclara.