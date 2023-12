A produción de leite en Brasil: a evolución cara á profesionalización

O sector leiteiro brasileiro está a vivir grandes transformacións, que o poden converter de cara aos vindeiros anos na gran referencia na rexión, onde comparte protagonismo con Arxentina e Uruguai. Pero a capacidade de crecemento dos tres non é comparable, sendo o menor desenvolvemento actual do sector lácteo brasileiro unha grande oportunidade en si mesma para continuar a medrar.

Brasil é xa o principal produtor de leite de América Latina, cuns 35 millóns de toneladas anuais, e o quinto produtor de leite no mundo, trala India, EEUU, a UE e China. Pero ese importante volume, superior á produción láctea de Alemaña, primeiro produtor da UE, segue sendo insuficiente para cubrir as necesidades dos seus 214 millóns de habitantes, polo que o país vese obrigado a importar produtos lácteos dos seus veciños, Arxentina e Uruguai principalmente, que contan cun trato arancelario preferente contra o que os produtores brasileiros están a loitar.

No ano 2022 produciuse unha caída na produción brasileira, debido a diversos factores, entre eles o clima e os altos custos de produción. Xunto á redución da oferta de leite houbo tamén unha caída no consumo.

As 1.800 industrias lácteas brasileiras repártense case a partes iguais entre cooperativas de produtores e empresas privadas, entre as que se atopan multinacionais estranxeiras como a suíza Nestlé, a mexicana Lala (Vigor), a neozelandesa Fonterra (DPA) ou as francesas Lactalis e Danone, e empresas brasileiras como Laticínios Bela Vista, Italac, Tirol, Jussara, Frimesa, Davaca ou Alvoar Lácteos, xurdida da unión de Embaré, Camponesa e Betânia.

O sector industrial está representado pola Asociación de Produtores de Leite (Abraleite) e a Organización de Cooperativas Brasileiras (OCB)

Arredor do 40% do leite producido en Brasil é recollido por cooperativas e unha parte del é tamén transformado e vendido por elas. Entre as cooperativas locais, destacan polo seu volume CCPR, Aurora, CCGL, Cativa, Cemil, Cooperoeste ou Centroleite. Da integración das cooperativas Frisia, Castrolanda e Capal xurde UNIUM.

Balanza comercial negativa

Brasil é un país deficitario en produción de leite, o que o convirte en importador neto de produtos lácteos. O déficit comercial medra ao longo do ano a medida que empeoran as condicións das forraxes e cae a produción interna, aumentando a necesidade das importacións.

Brasil importa cada ano unhas 32.000 toneladas de queixo, 7.000 toneladas de manteiga e 75.000 toneladas de leite en po. O saldo comercial amosa un déficit no último mes de 181 millóns de litros equivalentes en leite, segundo os datos publicados pola Secretaría de Comercio Exterior de Brasil (SECEX).

O sector lácteo brasileiro non é un exportador importante no mercado global. Até outubro exportou unicamente 61,8 millóns de litros de leite equivalentes (fundamentalmente en forma de leite en po a Alxeria e queixo de baixo custo a Chile ou Rusia), fronte aos 1.767 millóns de litros equivalentes importados.

Arredor do 35% da produción de leite de Brasil destínase á fabricación de queixo: queixo fresco, mozzarela, requeijão, queijo prato e minas frescal. O consumo per cápita de queixo sitúase en 5,2 kg por habitante e ano, un 40% por baixo do promedio mundial da FAO, o que indica un importante potencial de crecemento.

Arxentina e Uruguai, principais axentes rexionais xunto co Brasil, están máis enfocados á exportación

Os brasileiros son grandes consumidores de requeijão e a graxa do leite destínase principalmente a producir este queixo fundido para untar, o que limita a produción de manteiga. A produción de leite desnatado tamén é limitada.

Altibaixos estacionais na produción

A produción de leite no país, practicamente estancada na última década, segue patróns climáticos cíclicos que afectan ás condicións dos pastos e as forraxes, os principais alimentos empregados para o gando. Así, a produción en 2022 caeu un 1,6% pola seca e a perda de calidade forraxeira, mentres a de 2023 subiu máis dun 3%.

Brasil é un gran produtor e exportador mundial de millo en grao e soia pero estas materias primas teñen un alcance limitado na alimentación das vacas brasileiras. Un dos principais desafíos que enfrontan os gandeiros é a inflación, dado que os custos destes insumos medraron notablemente, ao igual que os dos fertilizantes, os combustibles e a enerxía.

A maior parte da produción, arredor de dous terzos, concéntrase nas rexións Sur e Sudeste. O Estado de Minas Gerais é o maior produtor de leite de Brasil, con preto de 9,5 millóns de toneladas, que equivalen a case o 30% da produción do país, seguido de Paraná e Río Grande do Sul, que suman outro 25%.

A situación de altos custos de produción está a levar a un número importante de pequenas granxas a abandonar a actividade

A situación de altos custos de produción está a levar a un número importante de pequenas granxas a abandonar a actividade. Os prezos pagados polo leite en orixe acadaron no terceiro trimestre do 2022 os 3,5 reais por litro, caendo dunha maneira brusca desde maio deste ano, até pechar o mes de setembro nos 2 reais (38 céntimos de euro).

Consumo

No lado da demanda, o estancamento da economía brasileira, a perda de poder adquisitivo das familias e a suba dos prezos minoristas estanse a notar no consumo. Os prezos do leite nos supermercados atópanse en niveis elevados, desincentivando así as compras da poboación con menores ingresos.

A inflación en Brasil atópase moi alta desde o 2020, especialmente para os alimentos

A desnutrición e a fame aumentaron no último ano e programas gubernamentais como o Auxílio Brasil son os que permiten ás clases sociais máis pobres adquirir produtos lácteos aos que doutro xeito non terían acceso.