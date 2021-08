Precísase persoal para traballar nunha explotación de leite en Friol

Gandería Casa Gabino SC busca un empregado para muxir, facer camas e tarefas de manexo de gando. Valórase experiencia no sector pero non é imprescindible

A necesidade de man de obra nas explotacións de vacas de leite segue a ser unha constante por toda Galicia. Neste caso, Gandería Casa Gabino SC, no concello lucense de Friol, precisa unha persoa para traballar na granxa. O posto de traballo podería ser a media xornada ou a xornada completa en horario partido.

As tarefas a realizar serían o muxido en sala, así como outros traballos da granxa, como facer as camas dos animais en produción ou estrar a recría. Valorarase experiencia no sector, aínda que non é imprescindible “habendo interese e gañas de aprender”, indican desde esta gandería familiar ubicada na Portela, na parroquia de Narla.

O empregado ou empregada debería ter carnet de conducir e vehículo propio para desprazarse até a granxa, aínda que en principio non sería necesario que soubera manexar maquinaria agrícola.

Gandería Casa Gabino SC é unha explotación con relevo xeracional que está a realizar unha aposta clara nos últimos anos pola mellora xenética e o traballo coa recría, situándose neste momento entre as 20 mellores ganderías de España segundo o índice combinado de Conafe.

As persoas interesadas no posto de traballo poden contactar con Iván no teléfono 662265107.