Os produtores de Galicia recibiron menos do 30 % do anticipo de axudas directas da PAC

Galicia sitúase na cola dos anticipos de axudas directas da PAC que as Comunidades Autónomas deberían facer efectivo antes de finalizar o mes de novembro. Se se comparan as cantidades que anticiparon as administracións autonómicas cos pagos realizados directos na pasada campaña, os agricultores e gandeiros galegos recibiron menos do 30 % dos abonos.

Así o denuncia a organización Unión de Uniones, que constata que o anticipo anunciado do 70 % de axudas directas da PAC quedouse ao redor dun 41 % de media en toda Esaña, polo que a maior parte das rexións sitúase moi por baixo desa porcentaxe. A Comisión Europea autorizou aos Estados membros a realizar o devandito anticipo ante as dificultades da presente campaña. Este anticipo podía facerse efectivo entre o 16 de outubro e o 30 de novembro, data na que os organismos xa poden realizar os pagos ordinarios.

O anticipo debería chegar a supor o adianto duns 3.350 millóns de euros aos agricultores e gandeiros, segundo a estimación do Ministerio de Agricultura. Con todo, as solicitudes de prefinanciación das Comunidades Autónomas xa rebaixaron inicialmente esa cifra ata os 2.759,4 millóns de euros, o que xa suporía algo menos do 58 %.

Só Castela e León e Navarra se aproximaron ao 70 %, mentres que Asturias, Cataluña e Cantabria non realizaron ningún pago

Segundo os datos de pagos do Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), a data de 26 de novembro, as Comunidades Autónomas abonaran só 1.952,6 millóns de euros, o que representa un escaso 41 % das axudas directas. “Anuncian o anticipo do pago da PAC do 70 % aos catro ventos e logo queda ao final en pura propaganda”, critican desde a organización.

As únicas rexións que se aproximaron ao 70 % son Castela e León e Navarra. Pola contra, Asturias, Cantabria e Cataluña non realizaron ningún pago. No vagón da cola sitúanse, xunto coa comunidade galega, Baleares, Estremadura, Madrid, Comunidade Valenciana e Murcia, que realizaron abonos por baixo do 30 %. A Rioxa, Castela A Mancha, Aragón e País Vasco estarían nunha marxe do 30 ao 40 %, mentres que Andalucía anticiparía preto dun 50 %.

Cabe destacar que, segundo Unión de Uniones, a maior parte das cantidades abonadas correspóndense con adiantos da axuda básica, a redistributiva e o complemento a mozos. En moi poucas Comunidades Autónomas (Castela e León, Comunitat Valenciana, Navarra, fundamentalmente), se pagaron anticipos sobre os ecorrexímenes ou as axudas asociadas.

Desde a organización explican que as administracións se escusan en que o período de solicitude se ampliou ata o 30 de xuño e deixou menos prazo para que se fagan os controis necesarios para o pago. “Con todo, o que non din é que, en moitos sitios, aínda que a fiestra se abrise oficialmente o 1 de febreiro, non se puideron presentar expedientes ata mediados de abril”, lembran. Engaden que os prazos foron os mesmos para as que pagaron e para as que non. Unión de Unións considera que é unha cuestión de previsión, de axilidade administrativa e de vontade política.