“Os prezos do penso moderaranse pero non volverán aos niveis de 2020”

Toma de mostras de materias primas no porto da Coruña a través do sistema GALIS

Os prezos das materias primas volverán “a unha certa normalidade” tras máis de dous anos dunha escalada que parecía non ter fin. Así o explicaron este pasado venres os expertos que participaron no XII Foro Galis, organizado pola Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compostos e que reuniu en Santiago de Compostela a máis de 100 representantes do sector da alimentación animal.

A apertura do seminario correu a cargo de José Luís Rey, presidente de Agafac, quen se mostrou esperanzado respecto ao futuro do sector e encomiou a súa capacidade de resposta en momentos complicados como os actuais. “O sector soubo estar á altura, responder con responsabilidade e tentando que os incrementos de custos e das materias primas que nos golpean desde hai meses repercutan o menos posible no gandeiro e, por tanto, no consumidor final”, dixo.

Tras a súa intervención, comezou a quenda dos relatorios da man de Lola Herrera, xerente de Rogah Global e consultora de USSEC -acrónimo en inglés do Consello de Exportación de Soia de Estados Unidos-, que impartiu a conferencia “Situación actual e perspectivas do mercado de materias primas”. A experta explicou que o escenario actual convida a un certo optimismo porque as previsións apuntan a unha retardación dos prezos das principais materias primas como a soia, o millo ou o trigo. “A nivel de fundamentais recupéranse as colleitas e, se todo segue así, non hai motivos de preocupación porque se fixeron os deberes”, indicou.

Moi difícil volver ás cifras de 2020

Herrera engadiu que os prezos deberían axustarse aos poucos á realidade do mercado e que, agás circunstancias climáticas nas colleitas previstas en Estados Unidos ou os vaivéns propios do Mar Negro e do acordo alcanzado entre Rusia e Ucraína para garantir o corredor de grans, as perspectivas para este ano e para 2024 “son boas” tras as históricas subidas provocadas pola guerra, aínda que advertiu de que será “moi difícil volver ver os prezos de 2020”.

Entrada en vigor do Regulamento europeo sobre deforestación

Doutra banda, o recentemente aprobado Regulamento europeo sobre deforestación foi outro dos protagonistas do Foro Galis. A normativa, que entrará en vigor o próximo 29 de xuño, prohibe a comercialización de produtos procedentes de zonas en risco de deforestación, entre os que inclúe o aceite de palma ou a soia, e esixe novos requisitos de rastrexabilidade e datos de xeolocalización de cada explotación de orixe de produción da materia prima.

Neste sentido, Pedro Cordero, vicepresidente da Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compostos (Fefac), avanzou que o sector deberá prepararse para afrontar as novidades dunha lei que converte o compromiso do sector de usar fontes de proteína sustentable para a subministración responsable de pensos compostos nunha obriga legal.

Pola súa banda, o director da Cámara de Comercio da Coruña, Manuel Galdo, analizou na súa charla a situación e as perspectivas económicas actuais en programa que finalizou co emprendedor Anxo Pérez, que ofreceu a súa visión de como deben ser as empresas do século XXI para triunfar. Neste sentido, asegurou que a formación e a capacidade de adaptación son dous factores clave.

O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Xunta de Galicia, José Balseiros, pechou o Foro Galis destacando o labor do sector da fabricación de pensos na economía galega.