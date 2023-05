O Xulgado anula as últimas eleccións en Acruga por considerar improcedente o voto delegado

Unha sentenza do xulgado de Primeira Instancia número 3 de Lugo, ditada esta semana, vén de anular as últimas eleccións pola presidencia de Acruga, celebradas hai un ano e nas que César Dorado revalidou o cargo por unha reducida marxe de votos.

A xuíza Ana Freire Calvo dá a razón á candidatura encabezada polo gandeiro da Mariña David López, que, arroupado por outros socios de Acruga, recurriu á Xustiza por considerar contraria aos Estatutos da asociación, e á propia Lei de Asociacións, a aprobación por parte da Xunta Directiva que encabeza César Dorado da convocatoria electoral e do voto delegado aplicado nos comicios.

A xuíza considera, en base á Lei de Asociacións, que a aprobación do voto delegado compete á Asemblea Xeral de socios por afectar “á pureza dun sistema de elección democrática”. “Os Regulamentos de Réxime Interno que regulan o proceso electoral deben ser aprobados pola Asemblea Xeral de socios. O presidente e a Xunta Directiva non está facultados para determinar as normas que rexen o proceso electoral unilateralmente, o cal contraviría os principios democráticos”, argumenta.

A xuíza considera que o voto delegado afecta “á pureza do sistema de elección democrática”

Por iso, a sentenza di que a Xunta Directiva de Acruga “invadiu competencias” da Asemblea Xeral de socios, que é “o órgano supremo de goberno da asociación” e era o que estaba capacitado para aprobar o voto delegado, ao non estar este expresamente regulado nos Estatutos da asociación, “por moito antiformalismo e autoorganización que se propugnen” e “á marxe de como se viñeran desenvolvendo os procesos electorais con anterioridade”.

Por iso, a sentenza declara “nulo de pleno dereito” o nomeamento da nova Xunta Directiva de Acruga realizado tralas eleccións por “contravir os principios democráticos”. A utilización do voto delegado sen aprobación por parte da Asemblea de socios “vicia o resultado electoral”, considera a xuíza.

A vista do xuízo celebrouse o pasado 4 de maio, coa declaración de diversas testemuñas

A candidatura opositora alegou na demanda presentada no Xulgado tralas eleccións a “utilización partidista” do voto delegado e “abuso da posición de dominio” por parte da Xunta Directiva de Acruga, que se defendeu dicindo que o procedemento foi “consentido” por parte das persoas que presentaron candidatura, mostrando unicamente estas a súa discrepancia a posteriori, “unha vez que perden as eleccións”.

Neste sentido, Acruga pediu no Xulgado que a demanda fose desestimada por entender que estaba presentada fóra de prazo, ao ter pasado máis de 40 días desde a aprobación dos acordos de convocatoria electoral e voto delegado por parte da Xunta Directiva, pero a xuíza non lle dá a razón, se ben admite “dúbidas”, á vista da normativa legal ao respecto.