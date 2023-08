Sen cambios nos prezos do gando no Mercado de Amio

Instalacións do Mercado de gando de Amio. // Imaxe de arquivo.

Os prezos do gando mantivéronse estables este mércores no Mercado de Amio. Tal e como amosa a sondaxe realizada entre os asistentes, non houbo cambios nas cotizacións con respecto da semana pasada.

Pola súa banda, os vogais da Mesa de Prezos de Ternera Gallega acordaron tamén manter os prezos para todas as categorías e calidades desta carne.

En canto á asistencia houbo 2.034 reses, o que supón 302 menos que na sesión da semana pasada, co que se corrixe a incidencia das xornadas festivas deste mes, que alteraran a afluencia.

En concreto, na feira deste mércores contabilizáronse 1.762 cabezas de vacún menor, 296 menos que na sesión anterior. Houbo 107 de vacún mediano (2 menos) e 165 de vacún grande (4 menos que a semana pasada).

Máis información

–Táboa de cotizacións de Amio (30-VIII-2023).