Impugnan xudicialmente os resultados das eleccións en Acruga

A candidatura derrotada pide a anulación das votacións por irregularidades no proceso. Entre outros motivos, alegan que o voto delegado, que representou o 61,5% dos 1.179 sufraxios contabilizados, non foi aprobado en Asemblea

As turbulencias vividas nos últimos meses no seo da Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega (Acruga) seguen despois do proceso electoral celebrado o pasado 20 de maio e que supuxo a renovación como presidente de César Dorado despois de 17 anos no cargo.

A división interna continúa sendo patente e, como proba, a candidatura derrotada, que perdeu por unha escasa marxe de votos (588 fronte a 537), vén de presentar unha denuncia no Xulgado pedindo a anulación do proceso e a convocatoria dunhas novas eleccións.

As eleccións non serviron para acalar as críticas internas á xestión de César Dorado

A lista crítica, encabezada polo gandeiro da Mariña David López García, alega que o proceso seguido está cheo de irregularidades e incumpre tanto os Estatutos de Acruga como a propia Lei Orgánica 1/2002 que regula o dereito de asociación.

Máis votos delegados ca en urna

Entre outros motivos, os gandeiros que asinan a demanda explican que o voto delegado foi aprobado pola Xunta Directiva, cando o órgano competente para facelo era a Asemblea Xeral de socios, que non foi convocada.

Os denunciantes alegan que a Xunta Directiva non ten facultade para aprobar o calendario e o procedemento electoral

A pelexa polo voto delegado foi de novo determinante para o resultado final, posto que dos 1.179 sufraxios computados, 725 procedían de votos delegados recollidos polas dúas candidaturas e tan só 454 foron emitidos en urna.

Na denuncia presentada ante o Xulgado de Lugo, por ser a cidade na que se atopa o domicilio legal de Acruga, faise constar que “o voto delegado foi utilizado de forma partidista polo presidente en funcións no momento das eleccións, así como polos membros da súa candidatura e por empregados da propia asociación”.

Eleccións de novo no prazo dun ano

Con este movemento xudicial, os denunciantes perseguen a anulación dos resultados e a convocatoria dun novo proceso electoral, que podería ter lugar no prazo dun ano, en función dos prazos xudiciais, tendo en conta o precedente que marca o acontecido na Asociación de Criadores de Raza Asturiana de Montaña, na que se deu un caso similar.

Por parte de Campo Galego tratouse de coñecer a versión da Xunta Directica de Acruga, desde a que se afirma non ter coñecemento nin constancia da presentación da denuncia no Xulgado.