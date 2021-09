O Ministerio de Agricultura anima aos gandeiros de vacún de leite a denunciar os incumprimentos de contrato

A directora da Axencia de Información e Control Alimentarios (AICA), do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Gema Hernández, subliñou que este organismo mantén un elevado nivel de control para evitar a perda de valor no sector lácteo, no marco das súas funcións para facer cumprir co contido da lei da cadea alimentaria, que prohibe a venda a perdas.

Gema Hernández participou esta semana nunha xornada sobre a situación do sector lácteo, xunto con produtores da zona de Vic (Barcelona), onde explicou as medidas que contén a lei da cadea e as ferramentas das que dispoñen os gandeiros para denunciar posibles incumprimentos tipificados na citada norma, como a destrución de valor na cadea.

Neste sentido, a directora da axencia insistiu na necesidade de que os produtores e operadores denuncien o incumprimento das condicións acordadas cos compradores, ante a AICA ou o organismo competente da comunidade autónoma.

En relación co sector lácteo, lembrou que desde 2015 a AICA mantén un Plan nacional de coordinación de controis das declaracións e a contratación láctea das comunidades autónomas, no seu ámbito territorial.

Tamén destacou a importancia de que todos os axentes implicados colaboren para lograr un mellor seguimento e poder erradicar os incumprimentos contractuais e as prácticas comerciais desleais.

Un sinxelo formulario para presentar denuncias

Para facilitar a presentación dunha denuncia, a AICA conta na súa páxina web cun sinxelo formulario:: https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncias As denuncias deben incluír a identificación do denunciante e do denunciado, detallar o obxecto da denuncia e achegar a documentación que acredite os feitos denunciados. A AICA non poderá considerar unha denuncia se non contén estas premisas, e pasará a tratala como indicio.

Desde a súa creación e até o 30 de xuño de 2021, a AICA levou a cabo preto de 1.000 inspeccións no sector lácteo (o segundo sector en inspeccións tras o de froitas e hortalizas no seu conxunto), en todos os elos da cadea de valor, desde o gandeiro á distribución comerciante polo miúdo. Do 1 de xaneiro ao 30 de xuño de 2021, realizáronse 31 inspeccións e controláronse 115 relacións comerciais neste sector.