O Goberno presenta 43 medidas para dar resposta ás protestas dos agricultores e gandeiros

As medidas agrúpanse en sete bloques e inclúen a aplicación das flexibilidades da Política Agraria Común que aprobou o Consello de Ministros de Agricultura da UE o pasado martes. Os apoios ao financiamento propostos poderán mobilizar créditos por 700 millóns de euros no sector, 200 deles para novos agricultores

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, presentou ás organizacións profesionais agrarias un conxunto “sólido” e “ambicioso” de 43 propostas de medidas que, segundo el, “dan resposta ás principais preocupacións expresadas polos agricultores e gandeiros nas mobilizacións celebradas durante o último mes”.

O ministro explicou que, con estas medidas, agrupadas en sete ámbitos, dáse resposta ás inquietudes postas sobre a mesa nas distintas reunións que mantivo co tres organizacións agrarias representativas do sector, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) e Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Entre as propostas presentadas inclúense xa as recollidas na proposta da Comisión Europea, que recibiu o apoio do Consello de Ministros do a UE a pasada semana e que foi remitido ao Parlamento europeo pola vía de urxencia.

O conxunto das 43 propostas agrúpase en sete bloques: simplificación e flexibilización da PAC; cuestións relativas ao comercio transfronteirizo de produtos agroalimentarios; reforzo da aplicación da lei da cadea; mellora do sistema de seguros agrarios; medidas fiscais, de financiamento e laborais; apoio á sanidade animal e a gandaría extensiva; e reforzamento das políticas para facilitar a remuda xeracional en coordinación coas comunidades autónomas.

MEDIDAS DE SIMPLICACIÓN DA PAC

Entre as 15 propostas deste bloque inclúense medidas de flexibilización na aplicación das Boas Condicións Agrícolas e Ambientais (BCAM) sobre xestión de labranza (BCAM 5), coberturas de chan (BCAM 6), rotación de cultivos (BCAM 7) e barbeitos (BCAM 8), que poderán ter aplicación retroactiva desde o 1 de xaneiro de 2024, de forma que sexa xa efectiva para as solicitudes de axudas cuxo prazo está actualmente aberto.

Ademais, exímense de controis ás explotacións de menos de 10 hectáreas de superficie, o que beneficia a uns 345.000 agricultores, o 55 % dos perceptores de axudas da PAC en España.

Igualmente, flexibilízanse e simplificanse os criterios para a aplicación de ecorrexímes; adóptanse medidas para incentivar a aplicación do caderno dixital de explotación, que pasa a ter carácter voluntario, e proponse á Comisión Europea a eliminación da obrigatoriedade de presentar fotos xeorreferenciadas coas solicitudes de axuda para demostrar o estado dos cultivos. Tamén se flexibiliza a aplicación do real decreto sobre nutrición de solos e establécese o principio de inspección única, en coordinación coas comunidades autónomas, para evitar que unha mesma explotación sexa sometida a máis dunha nun ano.

En materia de gandaría, prorrógase a data para a obrigatoriedade de dispor dun plan sanitario integral nas explotacións e para a identificación electrónica dos bovinos e flexibilízanse certos requisitos do decreto de ordenación bovina.

CUESTIÓNS RELATIVAS AO COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS

O Goberno comprométese a defender en todos os foros comunitarios que nos acordos comerciais con terceiros países inclúanse a aplicación de cláusulas espello para que os produtos que se importen estean sometidos ás mesmas condicións de produción que a UE esixe aos seus Estados membros.

O ministro Planas sinalou a este respecto que “a Unión Europea está cada vez máis preto deste obxectivo, que é unha longa reivindicación de Estados como España e Francia, e que si conta xa cunha maioría no Parlamento Europeo, aínda que non no Consello”. Sinalou que “a UE aplica xa o regulamento de deforestación ou as taxas de carbono en fronteira para os países que non teñen redución de emisións de CO2, que son medidas equivalentes ao que supón a aplicación das normas en materia de utilización de produtos fitosanitarios, que é no que consisten as cláusulas espello”.

Entre as medidas propostas polo ministerio inclúese o compromiso de esixir aos alimentos importados límite cero de residuos de produtos non autorizados na UE. Ademais, contémplase o reforzamento dos controis en fronteira das importacións e o establecemento dun grupo de traballo permanente coas organizacións agrarias para facer un seguimento das importacións e as exportacións.

REFORZO DE APLICACIÓN DA LEI DA CADEA

O Goberno mellorará e reforzará a capacidade inspectora da actual Axencia de Información e Control Alimentaria (AICA) ao convertela en axencia estatal, co que contará con maior estrutura para incrementar as relacións comerciais obxecto de control.

O ministro destacou que entre as propostas baralladas por Comisión Europea para a reforma do regulamento sobre prácticas comerciais desleais inclúese a introdución de elementos xa aplicados en España, o que evidencia, segundo Luis Planas, o carácter pioneiro da lei da cadea reformada en 2021.

SEGUROS AGRARIOS

O Goberno comprométese a tomar as medidas necesarias, en diálogo coas organizacións agrarias, para garantir o futuro do sistema de seguros agrarios nunha situación na que as adversidades debidas ao cambio climático teñen disparado nos dous últimos anos a sinistralidade e o nivel de indemnizacións. O ministerio manterá o apoio á contratación de pólizas e confía que coa achega que tamén fagan as comunidades autónomas póidase chegar ao máximo subvencionable permitido pola Unión Europea (o 75 % da curmá comercial).

MEDIDAS FISCAIS, DE FINANCIAMENTO E LABORAIS

Neste ámbito o ministro Planas ten posto énfase nas achegas do ministerio para as distintas liñas de apoio ao financiamento do sector agrario, que permitirían mobilizar uns créditos por importe de 700 millóns de euros.

Así, a dotación extraordinaria de 20 millóns de euros, máis outros sete para avais na liña de crédito ICO-MAPA-SAECA, permitirá mobilizar 200 millóns en créditos para novos agricultores. Ademais, o ministerio achegará 50 millóns de euros para garantir operacións de crédito de entre 100.000 e 200.000 euros que, segundo as estimacións, poderían xerar a concesión de créditos por 500 millóns de euros.

O ministro lembrou que se mantén o tipo reducido para os hidrocarburos de uso agrícola, ademais da dedución no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) do 35 % nos carburantes e combustibles e do 15 % nos fertilizantes. En consideración da actual conxuntura do sector agrario, establecerase unha redución do 15 % no rendemento neto para a declaración da renda polo sistema de módulos e adaptarase o cómputo dos ingresos para a aplicación do límite máximo de tributación por este sistema, entre outras medidas.

SANIDADE ANIMAL E GANDARÍA EXTENSIVA

O ministerio achegará financiamento para os gastos destinados ás campañas do plan de actuación contra a tuberculose que non poidan ser cubertos por fondos comunitarios e para os gastos veterinarios que se deriven da loita contra enfermidades animais emerxentes, como a hemorráxica epizoótica (EHE).

Na primeira quincena de abril constituirase o foro sobre gandaría extensiva para analizar os principais problemas e desafíos que afectan a este tipo de produción, tanto sanitarios como económicos e de rendibilidade.

INICIATIVA COAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA A REMUDA XERACIONAL

O ministerio convocará unha Conferencia Sectorial monográfica extraordinaria para abordar coas comunidades autónomas o problema da necesidade da remuda xeracional nas actividades agrarias para elaborar unha proposta conxunta de actuacións que a favorezan, así como o emprego máis eficiente dos recursos da PAC.