O Ministerio de Agricultura asigna 12,7 millóns de euros de axudas da PAC para novos agricultores

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación asigna máis de 12,7 millóns de euros da reserva nacional de pago básico da campaña PAC 2022 para a instalación de novos agricultores e gandeiros, que benefician a 2.488 produtores que inician a súa actividade.

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) asignou 12.796.785 euros da reserva nacional de pago básico da Política Agraria Común (PAC) a 2.488 agricultores e gandeiros que inician a súa actividade, correspondentes á campaña de 2022. A asignación media por beneficiario alcanza os 5.143,40 euros.

Esta asignación é unha das medidas contempladas no primeiro alicerce da PAC para apoiar aos mozos e novos agricultores que cumpran determinadas condicións de instalación e formación establecidas na normativa.

Para todos os beneficiarios desta asignación de dereitos da reserva nacional da campaña 2022, levará a cabo a conversión definitiva dos seus dereitos de pago básico a dereitos de axuda básica á renda para a sustentabilidade no marco da campaña de solicitude 2023.

Os mozos e outros agricultores e gandeiros que comecen a actividade agraria seguirán tendo prioridade nas asignacións da reserva nacional da nova axuda básica á renda para a sustentabilidade para o período 2023-2027.

O 85 % dos beneficiarios deste pago, 2.124 agricultores e gandeiros, son novos, que percibiron unha asignación total de 10.881.667,52 euros (5.123,20 euros de media por beneficiario).

Así mesmo, a reserva nacional de pago básico concedeu a outros agricultores e gandeiros que comezan a actividade agraria un total de 1.915.116,90 de euros, a repartir entre 364 beneficiarios, o que supón unha asignación media de 5.261,31 euros por beneficiario.

Segundo a información enviada polas comunidades autónomas á base de datos de xestión de dereitos de pago básico do FEGA, a distribución final da reserva nacional 2022 foi a seguinte:

Estes datos consolidan a tendencia de crecemento da asignación da reserva nacional observada no período 2015-2022 con respecto á anterior etapa da PAC (2007-2014). Así, no conxunto deste último ciclo asignáronse dereitos de pago básico a 26.092 agricultores e gandeiros por un importe de máis de 135 millóns de euros, cunha media de 16,9 millóns de euros anuais, cando no período anterior esta media anual foi de cinco millóns de euros.

Fronte á media anual de 1.050 mozos que recibiron dereitos da reserva entre 2007 e 2014, no período 2015-2022 atendeuse a 2.845 mozos cada ano.