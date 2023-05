Denuncian que a Xunta exclúe na nova PAC á produción ecolóxica das axudas para previr os danos da fauna salvaxe

Representantes da Plataforma de produtores e produtoras de ecolóxico de Galicia (PROECOGAL) veñen de presentar unha demanda na Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra a Orde de axudas da PAC publicada pola Consellería de Medio Rural o 20 de marzo do 2023, por considerala “discriminatoria co sector da produción ecolóxica”.

“Entendemos que é inadmisible que as axudas da nova PAC en Galicia para previr os danos causados pola fauna salvaxe -en concreto colares dixitais para o gando e dispor de cans mastins- sexan incompatibles coa produción ecolóxica. Lembramos que polas obrigas deste tipo de produción, que supón ter acceso permanente ó exterior, os nosos animais están máis expostos a sufrir este tipo de ataques. Así, quen cumpra cun mínimo de pastoreo tería acceso á axuda, mentras os productores de ecolóxico quedamos excluídos”, denuncian dende a asociación.

Igualmente, dende PROECOGAL critican o criterio de degresividade da orde de axudas -a medida que o tamaño da explotación aumenta diminúe o importe da axuda- polo que lle esixen á Consellería a súa retirada ou modificación.

Así mesmo, lamentan que “dende a Consellería non se tivera nin o decoro de contestar os recursos de alzada ós dannificados polas axudas á producción ecolóxica de 2022”. “Pasados os 3 meses que establece a lei para considerar

silencio administrativo, estamos estudando as accións legais oportunas ó respecto”. advirten.