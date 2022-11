Nova actualización do SIGPAC, con información a ter en conta para a solicitude da PAC 2023

Co obxectivo de facilitar aos agricultores a xestión da base territorial das súas explotacións para a campaña 2023, no caso de compravendas ou contratos de arrendamentos que se vaian a celebrar nos próximos meses, actualizouse a información da capa SIGPAC coa información provisional de xullo de 2022 das declaracións, a cal se atopa dispoñible na páxina web do Visor Sigpac Nacional.

Actualmente o Visor dispón da posibilidade de mostrar datos de dúas campañas: a 2022 (en curso) e a 2021 (pasada). Unha vez seleccionada na parte superior a campaña desexada, mostraranse os datos e imaxes correspondentes á devandita campaña e ás capas que se activen na parte da dereita.

Desta forma, ao seleccionar na barra superior de ferramentas do Visor SIGPAC a campaña 2022, a información que se mostra na capa de liña de declaración é a correspondente á declaración provisional de 2022 (RSU 2022 provisional). Está previsto que a información provisional sexa substituída polas liñas de declaración de 2022 definitivas o 1 de febreiro de 2023.

Para cumprir coa condicionalidade reforzada e os eco-reximes será necesario ter presente o cultivo precedente

Esta información permitirá aos agricultores coñecer o cultivo presente nunha superficie determinada na campaña 2022, o que lle axudará a comprobar se cumpre as obrigas relativas á rotación de cultivos de cara ao comezo da próxima campaña agrícola 2023 (Boas Condicións Agrarias e Ambientais 7 de rotación en terras de cultivo; Prácticas de rotación de cultivos con especies mejorantes (P3) e de sementeira directa (P4) dos Eco-réximes de Agricultura de Carbono e Agroecología de Terras de Cultivo).

Cada campaña os agricultores e gandeiros presentan, mediante a solicitude única, as solicitudes de axudas da Política Agrícola Común (PAC) correspondentes aos diferentes réximes de axuda directa e as medidas dos programas de desenvolvemento rural das comunidades autónomas (PDR) que se conceden por superficie ou cabeza de gando. Estas solicitudes únicas, achegadas polas comunidades, almacénanse no Rexistro de Solicitude Única (RSU) de cada campaña. Desde a campaña 2018 é obrigatoria a presentación da declaración gráfica para todas as explotacións de acordo con o Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).