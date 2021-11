A Moexmu acollerá o vindeiro ano o Concurso Autonómico de Gando Frisón FEFRIGA 2022

A Moexmu, a Mostra Exposición que se celebra desde o ano 1987 en Muimenta, no concello lugués de Cospeito, volverá celebrarse o vindeiro ano logo do parón obrigado pola pandemia nas dúas últimas edicións. O certame trae ademais novidades de cara á edición do 2022, a trixésimo oitava, na que potenciará o seu concurso de gando.

Así, o Concurso de Gando Frisón da Moexmu dará un salto de calidade ao adquirir, por primeira vez na súa historia, carácter autonómico. O recinto feiral Manuel Vila López acollerá deste xeito na primeira fin de semana de abril, coincidindo coa Moexmu, o Concurso Autonómico de Raza Frisona Fefriga 2022.

O certame da Moexmu é hoxe o único concurso de gando que se celebra na provincia de Lugo, logo de que outros semellantes foran decaendo e acabaran por desaparecer. O de Muimenta, sen embargo, mantén o seu prestixio, atraendo ano tras ano a máis dun cento de animais de gandeirías de toda Galicia.

O nivel do concurso da Moexmu está fóra de toda dúbida, convertido nun dos máis prestixiosos de Galicia a día de hoxe. O esforzo económico para a celebración deste concurso absorbe practicamente a metade do orzamento total da Mostra Exposición de Muimenta e só en premios repártense máis de 12.000 euros, unha contía que a organización quere aumentar o vindeiro ano para animar a participación das gandeirías.

Animais nados en Galicia e propiedade de gandeirías galegas

A celebración do 30 Concurso Autonómico de Raza Frisona na Moexmu 2022 constitúe un verdadeiro respaldo de todo o sector á feira de Muimenta e ás actividades que desde o ano 1987, ano da celebración do primeiro Concurso de Gando na Moexmu, levan a cabo os empresarios da localidade a través da comisión organizadora.

A efectos do concurso autonómico só poderán participar animais nacidos en Galicia e propiedade de gandeirías galegas. No recinto feiral Manuel Vila López poñerase deste xeito de manifesto o alto nivel xenético e morfolóxico dos animais criados en Galicia e potenciarase a orientación dos gandeiros máis novos cara a unha selección rendible e correcta da súa cabana.

O rival a bater será un ano máis a gandeiría Rey de Miñotelo, da Pastoriza, á que nas últimas 6 edicións da Moexmu só se lle escapou a vitoria no ano 2018, destronada por Manteiga SC, a explotación ubicada no concello pontevedrés de Vila de Cruces. A Federación Frisona Galega celebrou a última edición do Concurso Autonómico no mes de setembro en Lalín, coincidindo con Feiradeza, onde tamén se alzou co triunfo Rey de Miñotelo.