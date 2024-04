Rey Beemer Yuri volve gañar na Moexmu

A gandería da Pastoriza Rey de Miñotelo faise co galardón de Vaca Gran Campiona e Xovenca Gran Campiona nun concurso no que tamén destacou a explotación de Xermade A Lagoa Serabel e no que Carro, de Mesía, foi designada Mellor Criador de Xovencas

A Gandería Rey de Miñotelo, da Pastoriza, volveu gañar o Concurso de Gando Frisón da Moexmu. A súa vaca Rey 814 Beemer Yuri colocouse de novo este sábado no Recinto Feiral Manuel Vila de Muimenta a banda de Vaca Gran Campiona e fíxose tamén co premio á vaca con mellor ubre do certame.

O xuíz do Concurso, Bonet Cid, asegurou que a vaca gañadora, que leva 4 anos proclamándose Vaca Gran Campiona de Galicia no Concurso de Fefriga, “está facendo historia nas pistas”. Trátase dun animal de 5 partos, “que presenta un sistema mamario moi destacado, sobre todo na súa inserción anterior, e que acompaña unha estrutura leiteira formidable, igual que as patas”, salientou.

Como Reserva Gran Campiona quedou Vilarmor Cayenne Nanci, que tamén quedara como Reserva no Certame Autonómico celebrado no mes de febreiro en Santa Comba. É un animal da gandería A Lagoa Serabel, de Xermade, que se alzou tamén co título de Vaca Intermedia Campiona. “Chegou á explotación fai 3 anos aínda sen parir e parecíanos que iba ser boa, polo que nos puxemos a preparala para concursos e está evolucionando moi ben”, destaca Abel Carballo, que xunto ao seu irmán Sergio están á fronte desta gandería familiar que está a muxir neste momento 140 vacas.

Outra vaca desta explotación, Kergo Ozalid 6818, resultou designada Vaca Adulta Subcampiona. “É un animal de 5 anos que chegou fai 4 á nosa explotación procedente de Francia e que ao principio non destacaba moito, pero que foi mellorando, polo que nos puxemos a traballar con ela e está a dar tamén os seus froitos”, explica Abel.

Carro, Mellor Criador

Un total de 81 animais, pertencentes a 17 ganderías, participaron na edición deste ano do Concurso da Moexmu. Ademais de explotacións galegas das provincias de Lugo (A Lagoa Serabel, A Vereda, Casa Pozo, As Cavadas, Gaigo, Penelas, Portalousa e Rey de Miñotelo) , A Coruña (Carro, Casa Toldeiro, Casas, O Rubio e Pistulario) e Pontevedra (Anila, Carballeiras e Midón), tamén acudiu unha gandería asturiana, Gorrello, de Castropol. De todas elas Carro, de Mesía, foi elixido como Mellor Criador de Xovencas, por diante de Rey de Miñotelo.

Nas seccións de xatas e xovencas, xulgadas na sesión da mañá, resultou vencedora Rey 1174 Thunderstorm Holy, da gandería Rey de Miñotelo, que cumprirá dous anos o vindeiro mes de xuño e que foi elixida Xovenca Gran Campiona. A Xata Campiona foi, pola súa banda, Pozosaa Fitters 0259, da gandería Casa Pozo.

40 anos da Moexmu

A deste ano é unha edición especial da Mostra Exposición de Muimenta, que cumpre 40 anos e que mantén o único Concurso de Gando que se celebra na provincia de Lugo. Ademais dunha cita de referencia para o sector agrogandeiro da Terra Chá, a Moexmu esperta grande interese entre a mocidade, con actividades como o Concurso de Novos Preparadores de Gando ou o de Novos Manexadores, organizados polo Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia.

O xuíz deste ano da Moexmu, Bonet Cid, tamén comezou participando de mozo nesta cita con animais da explotación familiar, gandería Cid, de Barreiros, aló polos anos 90, pero esta era a primeira vez que xulgaba na Moexmu desde que é xuíz de CONAFE, algo que logrou no ano 2008.

Os animais gañadores das distintas seccións a concurso foron os seguintes:

Xatas de ata 8 meses: Casa-Nova Mr Sugus Choice ET (Carro)

Xatas de 8 a 10 meses: Rey 1246 Dani Brahina (Rey de Miñotelo)

Xatas de 11 a 14 meses: Pozosaa Fitters 0259 (Casa Pozo)

Xata Campiona: Pozosaa Fitters 0259 (Casa Pozo)

Xata Subcampiona: Casa-Nova Mr Sugus Choice ET (Carro)

Xovencas de 15 a 18 meses: Casa-Nova Gigi Blaska 1661 (Carro)

Xovencas de 19 a 26 meses: Rey 1174 Thunderstonm Holy (Rey de Miñotelo)

Xovenca Campiona: Rey 1174 Thunderstonm Holy (Rey de Miñotelo)

Xovenca Subcampiona: Casa-Nova Gigi Blaska 1661 (Carro)

Mellor criador de xovencas: Carro

Segundo mellor criador de xovencas: Rey de Miñotelo

XOVENCA GRAN CAMPIONA: Rey 1174 Thunderstonm Holy (Rey de Miñotelo)

Vaca nova ata 28 meses: Gorrella Chekia Hannans (Gorrello)

Vaca nova de 29 a 35 meses: Casa-Nova Galir Denver 1497 (Carro)

Vaca nova Campiona: Gorrella Chekia Hannans (Gorrello)

Vaca nova Subcampiona: Casa-Nova Galir Denver 1497 (Carro)

Vaca intermedia de 3 anos: Vilarmor Cayenne Nanci (A Lagoa Serabel)

Vaca intermedia de 4 anos: Rey 946 Jacoby Mahendra (Rey de Miñotelo)

Vaca intermedia Campiona: Vilarmor Cayenne Nanci (A Lagoa Serabel)

Vaca intermedia Subcampiona: Rey 946 Jacoby Mahendra (Rey de Miñotelo)

Vaca adulta de 5 anos: Kergo Ozalid 6818(A Lagoa Serabel)

Vaca adulta de 6 anos ou máis: Rey 814 Beemer Yuri (Rey de Miñotelo)

Vaca adulta Campiona: Rey 814 Beemer Yuri (Rey de Miñotelo)

Vaca adulta Subcampiona: Kergo Ozalid 6818(A Lagoa Serabel)

Mellor criador de vacas: Rey de Miñotelo

Segundo mellor criador de vacas: Carro

Mellor ubre: Rey 814 Beemer Yuri (Rey de Miñotelo)

Vaca de maior produción: Rey 719 Rivisy Elude (Rey de Miñotelo). Nacida o 1-11-15, 82.215 kg producidos (6 partos)

VACA GRAN CAMPIONA: Rey 814 Beemer Yuri (Rey de Miñotelo)

Reserva Gran Campiona: Vilarmor Cayenne Nanci (A Lagoa Serabel)