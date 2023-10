Listaxe das 12.152 gandarías galegas que recibirán este mes axudas extraordinarias pola seca

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicou a listaxe definitiva dos 70.267 titulares de explotacións gandeiras -12.152 delas en Galicia- que van recibir a axuda extraordinaria para compensar a situación debida á seca e ás condicións derivadas do conflito bélico en Ucraína, por un importe de 332,3 millóns de euros. O Goberno asegura que as axudas serán ingresadas nas contas bancarias dos gandeiros no mes de outubro.

Esta cifra representa o 94 % do orzamento total asignado a esta liña de apoio, 355 millóns de euros. Esta axuda foi aprobada polo Goberno mediante o Real Decreto-lei 4/2023, de 11 de maio, polo que se adoptan medidas urxentes en materia agraria e de augas en resposta á seca e ao agravamento das condicións do sector primario derivado do conflito bélico en Ucraína e das condicións climatolóxicas,

Esta axuda extraordinaria concédese de oficio aos seus beneficiarios, produtores de carne de vacún (vacas nutrices), de ovino e de caprino, así como de leite de vaca, ovella e cabra, que fosen beneficiarios de axudas asociadas á gandaría con base a solicitude única das axudas da Política Agrícola Común (PAC) da campaña 2022; e que fosen titulares de explotacións dadas de alta a 30 de abril de 2023. A axuda concédese cando o importe a percibir resulte igual ou superior aos 200 euros.

Canto recibirán de axudas as gandarías en cada comunidade autónoma?

A) Comunidades con alta afectación da seca:

Para as explotacións que conten coa maior parte de animais potencialmente subvencionables na campaña 2022 nas comunidades autónomas establecidas nas zonas de afección alta (Andalucía, Aragón, Castela-A Mancha, Cataluña, Estremadura, Rexión de Murcia e Comunitat Valenciana), os importes das axudas serán os seguintes:

Vaca de carne : 143,48 euros

Ovella e cabra de carne: 15,89 euros

Vaca de leite: 52,12 euros

Ovella e cabra de leite: 8,66 euros

b)Comunidades con afectación media da seca:

Para as explotacións que conten coa maior parte de animais potencialmente subvencionables na campaña 2022 nas comunidades autónomas establecidas nas zonas de afección media ( Castela e León. Comunidade de Madrid. A Rioxa. Comunidade Foral de Navarra), recibirán como máximo unha axuda de até o 50% dos importes previstos para cada especie e orientación produtiva no apartado a):

71,74 euros por vaca de carne

7,94 euros por ovella e cabra de carne.

26,06 euros por vaca de leite.

4,33 euros por ovella e cabra de leite.

c)Comunidades con afectación baixa da seca:

Para as explotacións que conten coa maior parte de animais potencialmente subvencionables na campaña 2022 nas comunidades autónomas establecidas nas zonas de afección moderada (Galicia, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Euskadi e Canarias) até o 25 % dos importes previstos para cada especie e orientación produtiva no apartado a):

35,87 euros por vaca de carne

4 euros por ovella e cabra de carne.

13,03 euros por vaca de leite.

2,17 euros por ovella e cabra de leite.

Máximo de axudas por produtor:

Para os produtores de leite de vaca establécese un máximo de 725 animais subvencionables por beneficiario.

Os produtores de vacas (gandarías de carne) percibirán o 100% dos importes mencionados nos parágrafos anteriores para as 250 primeiras vacas, e un 50% dos mesmos desde a 251 até a totalidade do seu censo.

Os produtores de ovellas e cabras percibirán o 100% dos importes respectivos para os primeiros 2.000 animais, e o 50% dos mesmos para o resto dos seus animais elegibles.

No caso de que cos importes unitarios establecidos superásese o importe estimado para cada grupo de produtores, poderanse alterar devanditos importes por grupo sempre que dita alteración non implique a superación da contía total máxima da axuda. No caso de que non resultase posible a alteración mencionada, realizarase un axuste lineal dos importes unitarios.

No taboleiro de anuncios da sede electrónica do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), pódese consultar a relación dos titulares de explotacións gandeiras, o número de cabezas de gando computadas e o importe da axuda a percibir.

O número de titulares de explotacións gandeiras e os importes totais por comunidades autónomas que se conceden mediante esta resolución son os seguintes:

A resolución, publicada no día de onte, 2 de outubro, recolle igualmente aqueles titulares aos que non se lles realizou o pago por detectarse que non están ao corrente das súas obrigacións tributarias ou coa Seguridade Social. No prazo máximo dun mes desde a publicación da resolución, realizarase unha segunda comprobación para verificar se emendaron este aspecto, e aqueles que o fixeron poderán recibir a axuda.

No caso de titulares que presentasen alegacións sobre aspectos relacionados coa zona de afección, titulares da explotación ou número de animais, estas serán remitidas ás comunidades autónomas para as súas análises. Posteriormente procederase á resolución das mesmas e, se procede, ao pago da axuda correspondente.