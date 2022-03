A innovación cooperativa no medio rural, a debate este martes na EPS de Enxeñaría

A sesión, na que intervirán como relatores David Pérez, gandeiro da Cooperativa A Carqueixa; Xosé Lois Lamazares, coordinador de Lugar da Veiga, e Óscar Freire, socio da SCG Amarelante, comeza ás 12.00 horas no Sala de Xuntas do centro universitario

A innovación cooperativa centrará este martes 29 de marzo a temática da sesión dos ‘Encontros de Lúa Chea’, un ciclo de análise e debate sobre temas de actualidade promovido polo colectivo Proxéctate en Galego, no que participa a Comisión de Normalización Lingüística da EPS de Enxeñaría e o grupo de innovación docente Ruralia da USC.

A xornada, que pon o foco nas empresas da economía social, dada a súa importancia en cuestións ligadas á contribución desenvolvemento local, xerar valor social, promover a igualdade de oportunidades… desenvolverase a partir das 12.00 horas na Sala de Xuntas da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do Campus Terra da USC.

A palestra de relatores convidados a tomar parte neste foro de debate estará formada polo coordinador do Lugar da Veiga, Xosé Lois Lamazares, quen falará do traballo que desenvolve a sociedade laboral afincada en Chantada que, sobre todo é coñecida polas súas ‘Galletas Mariñeiras’. O gandeiro da Cooperativa A Carqueixa David Pérez dará conta neste foro do labor de cría de carne de vacún en extensivo e da comercialización súa carne a través de Internet e dunha tenda física na capital luguesa. O socio da SCG Amarelante Óscar Freire explicará tamén nos ‘Encontros de Lúa Chea’ o traballo que desenvolve esta cooperativa de Manzaneda a prol da recuperación dos soutos, así como da comercialización de produtos baixo o selo ‘Castaña de Galicia’.