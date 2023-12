A cooperativa Delagro recibe o Premio Diamante pola súa innovadora integración de provedores na cadea de valor

DELAGRO, cooperativa de segundo grao e unha das centrais de compras e distribución máis importantes do norte de España, foi galardoada na XII edición dos Premios AERCE El Diamante de la Compra, na categoría de Integración de Provedores na Cadea de Valor, outorgados pola Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE). Un recoñecemento ao compromiso da cooperativa coa innovación, a eficiencia e a excelencia na xestión da cadea de subministración.

A cerimonia de entrega de premios, celebrada na Antiga Fábrica de Damm en Barcelona, congregou na tarde de onte a destacados expertos e profesionais da área de Compras e Procurement. Nesta contorna, DELAGRO reafirmou o seu compromiso no avance de solucións que non só impulsen a automatización de procesos e a xestión centralizada da información, senón que tamén contribúan ao avance do sector agroalimentario no seu conxunto.

“Desde hai algúns anos, atopámonos inmersos nun proceso de automatización de tarefas que non achegan valor e supoñen fundamentalmente un custo administrativo, á vez que avogamos por un sistema de información inmediato que facilite a nosa operatividade interna”, explica Cristina González, técnica de Compras de Delagro. Neste sentido, Paco Ansede, responsable de Compras de DELAGRO engade que “detectamos un pescozo de botella na información que nos facilitaban os nosos provedores. A mercadoría chegaba antes á tenda de que se enviaran os albaráns á central, e como resultado producíanse atrasos na entrada da mercadoría aos puntos de venda, mala xestión de stocks, reclamacións documentais e queixas constantes dos nosos socios”.

A implementación dun sistema de desenvolvemento propio de integración de albaráns polo que a cooperativa foi galardoada na XII edición dos premios “El Diamante de la Compra”, permitiu unha comunicación máis fluída e automatizada cos provedores homologados, cuxos albaráns e documentos comerciais son compartidos en tempo real e posteriormente importados de forma masiva no ERP DelagrOS.

Este software, ideado polo equipo de IT de DELAGRO fai máis dunha década e perfeccionado ao longo dos anos, ofrece ás cooperativas e pemes do sector agroalimentario a posibilidade de planificar facilmente e coordinar os diferentes elementos que dan soporte ao seu proceso produtivo.

A integración de provedores mediante este sistema de desenvolvemento propio ofrece múltiples beneficios. O responsable de compras da cooperativa detalla que, “ademais do aforro de tempo que se consegue automatizando procesos que até agora realizabamos de forma manual, as reclamacións administrativas reducíronse nun 94%, a impresión de documentos comerciais e franqueo nun 83%, contribuíndo á sustentabilidade ambiental, mentres que a experiencia do cliente final ten mellorado substancialmente como resultado duns fluxos de traballo e tempos de resposta óptimos e precisos”.

Durante o acto de entrega de premios, Ansede expresou o seu agradecemento a AERCE por este prestixioso galardón que “recoñece o labor estratéxico que desempeña DELAGRO, a súa aposta pola dixitalización, a efectividade dos seus procesos de compras e a súa achega global ao sector agroalimentario”. Tamén tivo palabras de recoñecemento para o equipo que o fixo posible e que sitúan DELAGRO á altura de grandes compañías como Ferrovial ou Danone, recoñecidas en edicións anteriores destes premios.

Cabe destacar, que os Premios AERCE El Diamante de la Compra foron creados co obxectivo de recoñecer o labor de persoas e entidades destacadas polo seu apoio ao desenvolvo da área de compras. Ao mesmo tempo, pretende ser unha clara ferramenta de divulgación das mellores prácticas empresariais e promocionar a función de compras como unha función clave nas organizacións.

Sobre DELAGRO S. Coop.

Fundada no ano 2005, DELAGRO ten a súa orixe na fusión de tres cooperativas de segundo grao: Cica (Asturias), Sergacán (Cantabria) e Cecoop (Galicia), que en 1994 decidiron unir esforzos e levar a cabo unha actividade comercial común e buscar sinerxías.

Cunha facturación próxima aos 200 millóns de euros anuais, DELAGRO está integrada por máis de 25 entidades, algunhas delas de segundo grao, de Asturias, Cantabria e Galicia. Xuntas, achegan 37 cooperativas representadas, con case 26.000 familias asociadas, das que 17.000 son socios con actividade agraria. Un grupo que aposta pola innovación e que se converteu nunha das máis importantes centrais de compras e distribución do norte de España.