A Fonsagrada acolle un curso de formación para novos produtores

A Fonsagrada acolleu este mércores un encontro de proxectos labregos da Montaña, unha iniciativa organizada polo Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Montes e Vales Orientais, en colaboración co Sindicato Labrego Galego (SLG), que se desenvolveu ao longo da mañá e da primeira hora da tarde na tenda da Asociación de Gandeiros da Fonsagrada (Asgafon). A cita atraeu a uns 20 profesionais do sector e incluíu unha visita guiada, xa pola tarde, á granxa de David Outeiro.

O obxectivo principal desta actividade é “reunir a distintos labregos e labregas do territorio e a outra xente relacionada co sector para que compartan experiencias e fagan comunidade coa idea de elaborar unha estratexia LEADER coa que potenciar os seus proxectos e sacarlles un maior rendemento”, expón Fe Álvarez, xerente do GDR Montes e Vales Orientais.

A xornada comezou as 10.30 horas cun café de benvida, ao que seguiu a presentación dos distintos proxectos labregos. Foron un total de 19 os que se expuxeron e valoraron, desde varias gandarías ecolóxicas de distintas especies animais -vacas, porcos, ovellas, cabras, polos ou coellos- ata proxectos de turismo e produción agroalimentaria ou mesmo a iniciativa do Departamento de Produción Animal da Universidade de Santiago de Compostela.

Posteriormente, todos os labregos e labregas participantes fixeron unha posta en común analizando as necesidades que existen na zona da Montaña e estudaron varias das propostas para intentar melloralas e atopar solucións idóneas a todas as problemáticas que se lles presentan no seu día a día ás súas explotacións.

Logo dun pequeno xantar, que incluíu a degustación de produtos de Asgafon, a xornada continuou pola tarde cunha posta en común de todo o que se falou durante a mañá para tirar conclusións e valorar se algunhas delas poden ser incluídas na futura estratexia LEADER do GDR. Este encontro de proxectos labregos finalizou coa visita á granxa de David Outeiro.

Valoracións dos participantes

Os labregos e labregas que se achegaron á tenda de Asgafon para coñecer outras realidades e ofrecer a súa visión sobre as súas explotacións agroalimentarias na Montaña fixeron unha valoración moi positiva desta iniciativa posta en marcha polo GDR Montes e Vales Orientais e o Sindicato Labrego Galego.

David Outeiro, propietario da granxa ecolóxica de vacas cachenas, onde practica a coñecida como gandaría rexenerativa, foi un dos que expuxo o seu proxecto vital e empresarial, que se iniciou no 2021 cando se veu “da cidade de Lugo ata Mazaira, na Fonsagrada, terra de orixe de miña nai, para poñer este proxecto en marcha porque creo nun futuro no medio rural para a mocidade”, sinala.

Outeiro considera “esencial que os proxectos labregos asentados no territorio teñan unha relación co programa LEADER e os GDR que os xestionan os poidan ter en conta”, ao tempo que asegura que é tamén importante “facer este tipo de actividades para intercambiar necesidades, opinións, formación e sobre todo ter unha convivencia e un coñecemento mutuo”, conclúe.

Pola súa banda, Dora Cabaleiro, labrega, membro do Sindicato Labrego Galego e copropietaria da Cooperativa Ribeiregas, en Navia de Suarna, tamén amosou a súa gratitude pola organización deste encontro. “Estou moi feliz de que se fixera esta iniciativa porque me parece moi importante que, na situación de colapso que vivimos na actualidade, se estean buscando fórmulas para unha transición agroecolóxica e que nesta se teña en conta a produción primaria, xa que os labregos e labregas somos os que custodiamos o territorio”, subliña.

Cabaleiro aplaude “calquera iniciativa conxunta, colaborativa e participativa que faga rede deses proxectos, que os poña en contacto e sirva para planear xuntos cales son as necesidades que temos no territorio, polo que vexo moi positivo para a comarca este primeiro encontro e agardamos que sexa semente de próximas colaboracións”, demanda.