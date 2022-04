España contesta as observacións da Comisión Europea sobre o plan estratéxico da PAC

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación remitiu á Comisión Europea o documento que ofrece unha primeira resposta ás súas observacións e no que avanza as principais liñas nas que baseará a formulación da versión final do plan para a aplicación da Política Agraria Común (PAC) en España.

No texto adiántanse algúns aspectos da resposta formal completa en cuxa elaboración traballa actualmente o ministerio en diálogo coas comunidades autónomas e coas organizacións sectoriais, ademais de cos servizos técnicos da dirección xeral de Agricultura da Comisión Europea. España valora a consideración que a Comisión realiza da capacidade do plan para contribuír ao fortalecemento do tecido socioeconómico das zonas rurais e atender ás demandas da sociedade.

Con este documento de avance dáse resposta á carta enviada o 31 de marzo pola CE na que convidaba os Estados membros a enviar, no prazo de tres semanas, unha primeira resposta ás súas observacións aos plans estratéxicos, antes de facer públicas as cartas de observacións enviadas aos primeiros 19 países que recibiron esta comunicación. O ministerio xa fixo pública a carta de observacións o 4 de abril, na súa páxina web.

Ter en conta o novo contexto provocado pola guerra de Ucraína

Na resposta, o ministerio informa de que na revisión do plan estratéxico, España terá en conta o novo contexto xeopolítico derivado da invasión rusa de Ucraína. O plan estratéxico pretende sentar as bases para que o sistema agroalimentario continúe sendo un sector estratéxico da economía española, polo que se deseñou un uso máis eficiente do orzamento da PAC cun triplo obxectivo: unha distribución das axudas máis equitativa; garantir o cumprimento de compromisos e obxectivos ambientais; e activar un conxunto de medidas para conseguir a sustentabilidade ambiental, económica e social do sector agrario (investimentos, innovación, formación, asesoramento e fomento do relevo xeracional e redución da brecha de xénero).

En canto a expor unha maior ambición nos obxectivos ambientais e climáticos do plan estratéxico, o ministerio sinala que estes se conseguirán coa combinación das intervencións contempladas nel e o establecemento dun novo marco regulatorio que afecta a ámbitos relevantes nesta materia. Así por exemplo, o ministerio lembra que ten en tramitación actualmente unha nova normativa sobre fertilización sustentable, o uso de produtos fitosanitarios e o de antibióticos en gandaría, que estarán aprobadas ao longo deste ano.

Os compromisos ambientais reflíctense na dedicación do 43 % do orzamento das axudas directas a medidas relacionadas co seguimento climático. Os ecorrexímenes van supor máis de 1.100 millóns de euros anuais para remunerar ás explotacións que adopten prácticas beneficiosas para ao medioambiente por encima da liña base da condicionalidade. No que respecta ao segundo alicerce, en torno ao 50 % do Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (FEADER) está orientado a propostas con fins ambientais e climáticos.

O ministerio entende que o conxunto da arquitectura ambiental proposta no plan estratéxico supón un cambio positivo moi significativo nos diferentes ámbitos observados pola Comisión, como o uso da auga para a rega, a loita contra a erosión e a desertificación, a redución de emisións de efecto invernadoiro e o incremento de capacidade de absorción dos sumidoiros ou a preservación e o fomento da biodiversidade e da Rede Natura 2000.

No plan estratéxico reflectirase con precisión a integración das medidas relativas ás axudas directas (primeiro alicerce) coas propostas de intervención de desenvolvemento rural (segundo alicerce) nas distintas comunidades autónomas, así como coas actuacións financiadas cos fondos europeos “Next Generation” (Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e PERTE Agroalimentario).

O documento remitido á Comisión está dispoñible na seguinte ligazón