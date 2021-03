“En Naturleite prevemos seguir aumentando a recollida en Galicia e chegar este ano aos 125 millóns de litros”

Hai dous años, en xaneiro de 2019, a cooperativa andaluza Covap (Cooperativa del Valle de Los Pedroches) aterraba en Galicia coa adquisición á portuguesa Lactogal da súa factoría de Meira (una fábrica que pertencera nas súas orixes a Vega de Oro e posteriormente a Leite Celta). Arrincaba así o proxecto de Naturleite.

Antonio Larrea Morales é o seu director xeral. Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais e con formación en Dirección Financeira e Internacionalización, ocupou desde 2013 a 2019 distintos postos de dirección en Covap, a cooperativa andaluza propietaria de Naturleite, ata que a adquisición da planta galega o trouxo a Meira.

Casado e con tres fillos, Antonio segue cun pé na súa Córdoba natal, onde está a súa familia, e con outro en Galicia. O mesmo lle ocorre á empresa que dirixe, pois aínda que o accionariado de Naturleite pertence ao 100% a Covap, a súa xestión é autónoma e independente e ten lugar desde Galicia. “O domicilio fiscal está aquí e os impostos páganse aquí”, destaca.

– Por que unha cooperativa como Covap toma a decisión de instalarse en Galicia?

– Cando en 2018 iniciamos as conversas para poñer en marcha este proxecto coa adquisición da planta de Meira fixémolo xuntando dous criterios claves: oportunidade e confianza. Tiñamos a oportunidade de achegar valor cunha iniciativa empresarial nova que garantía a continuidade de todos os postos de traballo, así como a actividade da fábrica e as relacións cos seus provedores. E a confianza de facelo da man e en colaboración con Mercadona e baixo a marca Hacendado, apostando pola calidade dunha materia prima exclusivamente galega.

– En xaneiro de 2019 empezabades xa a operar a planta de Meira. Cal é o balance que fas destes dous anos?

– Efectivamente, en xaneiro de 2019 concretábase o acordo. E en dous anos demostramos que a operación tiña sentido e que achegaba e achega valor a todos os elos. Non paramos de medrar e consolidar Naturleite desde entón, con todo o que iso implica: mantemento e creación de emprego directo e indirecto, investimentos para fortalecer a competitividade, apoio aos gandeiros da zona e produtos cunha materia prima galega de altísima calidade, envasados en Galicia para unha das empresas líderes da distribución, o que sen dúbida supón un fito importante para a nosa fábrica.

– Cumpríronse entón os obxectivos que vos marcabades cando chegastes a Galicia?

– A maior parte dos obxectivos principais fóronse cumprindo, como pon de manifesto o feito de que durante estes pouco máis de dous anos lográsemos incrementar a nosa actividade dunha maneira sostida e sostible. Aínda que nos queda moito por facer e hai numerosos retos aos que como compañía nos estamos a enfrontar. Por exemplo, a diversificación, coa entrada de produtos innovadores; ou a aposta constante pola optimización de recursos, que nunha industria como a nosa é un factor clave de competitividade.

– Cal era a produción en Meira cando vós chegastes e cal é nestes momentos? Traballades xa ao 100% da capacidade da planta ou poderiades aumentar as cifras actuais?

– Pechamos o ano 2020 cunha produción de 110 millóns de litros de leite e a nosa previsión é alcanzar os 125 millóns de litros durante este exercicio, cifra que supón un incremento do 30% respecto a 2018, ano previo á nosa chegada. O noso obxectivo, con todo, é consolidar estas cifras e seguir crecendo, pois cunha capacidade produtiva de 150 millóns de litros ao ano aínda temos marxe. Pero paso a paso e sen despistarnos do noso obxectivo principal: abastecer a Mercadona dun produto 100% galego e de altísima calidade.

– Fixestes unha serie de melloras importantes nas instalacións da fábrica nestes dous anos. En que consistiron?

– Cando chegamos xa anunciamos que tiñamos previsto realizar importantes investimentos porque, como dixen, sempre apostamos por achegar valor e por facelo a medio e longo prazo. Para iso era necesario acometer un programa de investimento que, durante estes dous anos, superou os 20 millóns de euros. Grazas a este esforzo incorporamos melloras fabrís, optimizado os procesos, introducido novas tecnoloxías que nos permitiron ampliar a familia de produtos, modernizado as liñas de envasado. En definitiva, investimos para ser máis competitivos, adaptando as nosas capacidades ás oportunidades que o mercado nos brinda.

– Tendes programado algún outro investimento na planta?

– Claro: o esforzo investidor de Naturleite é recorrente. Aínda que o máis importante xa o acometemos e agora a prioridade é rendibilizalo e aproveitar ao cento por cento do noso potencial. Por tanto, os nosos esforzos centraranse nos próximos meses en aproveitar ao máximo as nosas capacidades para ser aínda máis eficientes. E investiremos, aínda que en menor medida, en melloras menores, pero de retorno máis inmediato.

– Que plans tendes para os próximos anos?

– Seguir crecendo a través da nosa aposta pola calidade, que é a que nos ha de permitir manter a confianza dos consumidores nos nosos produtos. Queremos seguir liderando iniciativas que fortalezan ao noso sector, no seu conxunto, e que, ademais, nos permitan diferenciarnos. E, loxicamente, imos seguir enfocando cada paso que deamos cara ao cliente, ofrecendo produtos que dean resposta ás súas necesidades; proxectando novas referencias de valor engadido que acheguen mellores marxes á industria e aos nosos produtores.

– Tendes previsto seguir aumentando a vosa implantación na comunidade?

– Como dixen, Naturleite quere seguir medrando sostida e sosteniblemente. E isto é importante, porque o que proxectamos cando empezamos, en 2019, era un crecemento paulatino e unha aposta polo longo prazo. Durante estes dous anos, conseguímolo: crecemos e creceron tamén os nosos provedores gandeiros e colaboradores, logrando, entre todos, impulsar economicamente a nosa contorna. Este é o camiño que eliximos e polo que queremos seguir, iso si, paso a paso; sen présas. É para o que nos preparamos.

Naturleite é moito máis sólida que cando se creou: dispón dunhas instalacións, tralos investimentos realizados, moito máis eficientes e produtivas; conta cunha oferta de produtos máis ampla; consolidou a unha rede de provedores locais que comparten a súa aposta pola calidade; e ten un persoal de 90 persoas que están totalmente aliñadas e comprometidas co noso proxecto. É dicir, dispoñemos dos ingredientes necesarios para seguir contando coa confianza dos consumidores, o que se ha de traducir, se sabemos xestionar todos estes activos, nun crecemento en Galicia a medio e longo prazo.

– Ademais do leite UHT, o sen lactosa e o fresco pasteurizado, elaborades na actualidade en Meira algún outro produto ou tendes previsto ampliar ese catálogo con algunha outra referencia?

– De momento traballamos para consolidar e mellorar os produtos mencionados, que son os que actualmente elaboramos en Meira, aínda que non descartamos a medio prazo aproveitar oportunidades e ampliar a nosa actividade con outros novos.

– É o leite fresco pasteurizado unha das bases do proxecto de Naturleite? Cal é a produción actual e as perspectivas de crecemento?

– Aínda é pronto para valoralo. É un produto que acabamos de incorporar á nosa actividade e que, de momento, está a obter unha acollida moi favorable no mercado, cunha produción mensual que xa supera o millón de litros. E o noso obxectivo é seguir incrementando ese volume nun mercado cuxo dinamismo é evidente.

– Nestes momentos o leite fresco que se produce en Meira chega a boa parte da Península e a Canarias. Que retos supón distribuír ese produto a estas distancias?

– A loxística, en produtos como o leite fresco, cunha vida útil moi curta, é un factor clave. Pero un factor que non é novo e co que os nosos procesos loxísticos levan anos lidando. E por suposto, garantimos tanto a seguridade alimentaria como a calidade no noso leite fresco, asegurando a frescura e a cadea de frío, que máis que un reto, é unha responsabilidade que asumimos as dúas partes do proceso, tanto Naturleite como Mercadona, e á que sempre demos resposta.

– Como afectou o coronavirus ao consumo de leite e derivados en España? Que cambios ou que tendencias observades?

– A pandemia demostrou que, nos momentos excepcionais e cruciais, o que máis se valora é aquilo de rutina, é dicir: abastecemento, seguridade alimentaria, calidade e compromiso co territorio. E niso tivemos que centrarnos inicialmente: en ser capaces de adaptarnos a unha demanda de mercado que foi exponencial, sen restar un chisco de calidade nos nosos produtos.

Para iso, cando se iniciou o Estado de Alarma, no mes de marzo do ano pasado, en Meira adoptamos medidas extraordinarias para continuar producindo a pleno rendemento e dar cobertura á demanda do mercado, o que nos levou a incrementar a produción un 53% durante o primeiros sete días do Estado de Alarma, cun esforzo máis que considerable non só por parte do noso persoal, que traballaron con total dispoñibilidade e responsabilidade social, senón por parte de todos e cada un dos nosos gandeiros provedores, dos transportistas etc.

Ese foi o principal cambio que introduciu a pandemia. E non foi xa tanto de consumo como de poñer de manifesto que o noso sector é un sector estratéxico que, ademais, soubo demostrar o seu compromiso e eficiencia. Porque é unha realidade que o leite, os produtos lácteos, non faltaron nos lineais. E iso foi posible porque todos traballamos con normalidade, e cun esforzo extraordinario, a pesar da complexidade dunha situación tan anómala como a que estabamos e aínda estamos a vivir.

– Considerades que eses cambios son algo conxuntural e pasaxeiro ou que terán dalgún modo continuidade trala pandemia?

– O consumidor busca, en primeiro lugar, seguridade alimentaria e calidade no produto. Pero ademais, temos que dar resposta a un consumidor cada vez máis responsable e mellor informado, que demanda produtos máis sostibles medioambientalmente, que quere coñecer os procesos, as políticas de benestar animal, a aposta pola innovación, etc. Desta maneira, estamos diante dun mercado no que todo cambia a maior velocidade e no que a inmediatez é un elemento engadido.

– Durante o 2020 vimos en dúas ocasións leite con marca Naturleite destinada ao Banco de Alimentos e en Andalucía Covap elabora e comercializa produtos lácteos coa súa propia marca. Poderiamos chegar a ver leite Naturleite ou Covap nos lineais dos supermercados galegos?

– Naturleite é un proxecto galego que aposta pola gandería galega e por poñer en valor un produto galego de calidade, pero o noso camiño natural é seguir vendendo leite galego baixo marca Hacendado.

– A Xunta aprobou recentemente a súa Estratexia de Dinamización do Sector Lácteo na que un dos seus obxectivos principais é incrementar a transformación en produtos de maior valor engadido. Plantéxase Naturleite facer algún outro tipo de produto máis aló de envasar leite?

– Por suposto. Valoraremos calquera oportunidade de crecemento e niso estamos, pero priorizando nestes momentos os produtos actuais. En calquera caso, apoiamos a estratexia da Xunta, que expón igualmente outros obxectivos que nós, desde Naturleite, subscribimos ao 100%. Cumprimos e impulsamos, por exemplo, o feito de que os nosos gandeiros son 100% galegos e de que transformemos o 100% do seu produto en Meira, en Galicia.

– Galicia segue incrementando a súa produción láctea de maneira importante desde o 2015, cun aumento do 4% o pasado ano. Existe capacidade de transformación e, sobre todo, de comercialización desa produción?

– Está claro que si. Dos máis de 2.800 millóns de litros que se producen en Galicia, a metade transfórmanse fóra desta comunidade cando a realidade é que Galicia tería actualmente a capacidade industrial de asumir toda esa cantidade de leite que sae das súas fronteiras. E en canto á comercialización, non temos unha balanza nacional produtiva negativa? Pois o que temos que facer é fixar esa produción e comercialización ao territorio.

– Outras empresas iniciaron o camiño da exportación a países como China ou os países do norte de África. Hai un mercado interesante para o leite galego neses países?

– Calquera oportunidade de crecemento rendible é interesante. Nós xa o comprobamos, ao iniciar tamén o ano pasado exportacións tanto a China como a países do norte de África. E aínda que o noso negocio principal é, e seguirá sendo, o mercado español, para seguir medrando estamos obrigados como empresa a valorar todas as opcións existentes, polo que seguiremos ampliando mercados na medida das nosas posibilidades.