A cooperativa láctea andaluza Covap reforza a súa presenza en Galicia coa compra dunha fábrica de pensos

Naturleite, filial de a Cooperativa de Los Pedroches, adquire a fábrica de pensos Cereles Rego, en Meira (Lugo). Covap dispara as súas vendas en 2022 a 905 millóns, un 31% máis que un ano antes

A industria láctea Naturleite, con sede en Meira (Lugo), e filial da Cooperativa Ganadera del Valle de Los Pedroches (Covap), adquiriu a fábrica de pensos Cereles Rego, tamén na mesma localidade lucense, co obxectivo de reforzar os servizos que ofrece ás gandarías de Galicia. Con iso, a firma agrogandeira do norte da provincia de Córdoba, que en 2022 facturou 905 millóns, un 31% máis, reforza a súa posición no mercado galego, potenciando sinerxías coas súas gandarías provedoras.

A planta de Cereais Rego está destinada á produción, almacenamento e distribución de pensos para as especies bovina, porcina, e aviaria, adscrita ao sistema de Calidade Galicia Alimentos Seguros (Galis) de AGAFAC.

De acordo á información facilitada por Naturleite nunha nota de prensa remitida aos medios de comunicación, «o acordo alcanzado non só garante os actuais postos de traballo, senón que confirma a aposta de Naturleite por Galicia desde a súa chegada en 2019». Está por ver como repercute este acordo coas gandarías provedoras de Naturleite, en canto a descontos no penso ou primas no prezo do leite.

Crecemento sostido dunha planta provedora de leite parea Mercadona

«Desde entón, a compañía non deixou de medrar, pechando 2022 cunha produción de 130 millóns de litros procedentes de 11.000 vacas en muxido, todas elas en Galicia: para facelo posible, conta cun persoal de 84 persoas, cuxo esforzo e implicación permitiron fortalecer, en apenas catro anos, un proxecto que, xunto a Mercadona, e baixo a marca Hacendado, distribúe a toda España unha ampla gama de produtos de calidade, como leite fresco e UHT», engade.

Para Ricardo Delgado Vizcaíno, presidente de Naturleite, «a compra de Cereales Rego pon de manifesto o compromiso que desde o inicio mantivemos con Galicia e co seu sector primario, un dos factores chave do noso modelo; con esta adquisición reforzamos o servizo que podemos ofrecer ás gandarías galegas, neste caso na área da elaboración de pensos non só para gando vacún leiteiro, senón tamén para vacún de carne, porcino ou aviario, incorporando unha actividade que tradicionalmente estivo moi vinculada a Covap, con centros de alimentación animal en Andalucía e recentemente tamén en Estremadura, abarcando toda a cadea alimentaria, desde a orixe».

Do seu lado, Raúl Pedro Rego Fernández, propietario desta empresa familiar desde hai máis de 30 anos, sinalou: «Teño a crenza de que Cereles Rego, o equipo e a atención a clientes incorpóranse a un proxecto co que me identifico polos valores e modelo que compartimos, centrado en achegar valor á gandaría galega».

Naturleite é a empresa galega do Grupo Covap dedicada á produción, transformación e comercialización de produtos lácteos. Situada en Meira, en 2022 facturou 108 millóns de euros, contando cun persoal de 84 persoas.