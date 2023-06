Carlos García é elixido novo presidente da cooperativa Campoastur

O pasado venres celebrouse a Asemblea Xeral Ordinaria dos socios de Campoastur, cooperativa asturiana socia de Delagro e cunha forte presenza en Galicia a través da marca de pensos ecolóxicos Ecofeed. No acto aprobáronse por unanimidade as contas anuais de 2022 na que se alcanzou unha cifra de negocio de 82,91 millóns de euros, cun resultado antes de impostos de 447.876 euros, un 0,47 % máis que o ano anterior.

Tamén se aprobou sen discrepancia a elección de novos cargos do Consello Reitor entre os que se atopaba o novo presidente da cooperativa, sendo elixido Carlos García García, que toma o relevo Mª Cruz Rodríguez que deixa o seu cargo tras 10 anos á fronte da entidade.

Carlos García García, de 46 anos, é fundador da cooperativa Chaca, unha referencia en gandaría asociativa en Asturias. García incorporouse ao Consello Reitor de Campoastur en xuño de 2015 como secretario, participando activamente nos debates e decisións do consello.

10º Aniversario Campoastur

Tras a súa Asemblea Xeral, Campoastur reuniu a autoridades, empresas, provedores, colaboradores e principais operadores do sector cooperativo do norte España para celebrar os seus 10 anos co campo asturiano.

Marcelino González, director xeral de Campoastur, compartiu cos asistentes a evolución dos 10 anos da cooperativa. Destacando que foi unha década de constante crecemento e que “logrou desde os seus inicios, consolidarse como a cooperativa referente do sector no Principado, conservando as súas raíces no territorio e adaptándose á realidade do agro para afrontar a solidez o futuro”.

Ademais, destacou a importancia dos produtos Campoastur e da nova gama de lácteos ecolóxicos CAMPOBIO como importante vía de desenvolvemento da cooperativa.

Os socios, non se esqueceron da presidenta saínte, a pioneira Mª Cruz Rodríguez á que realizaron unha emotiva homenaxe de agradecemento aos seus 10 anos á fronte da cooperativa.

Tamén houbo tempo de que os asistentes gozasen dun inspirador relatorio baixo o título “A cuestión rural en Asturias” a cargo de Jesús González Arango, profesor universitario e político con ampla experiencia no goberno rexional e que puxo en valor o medio rural asturiano.

Alejandro Calvo, Conselleiro de Medio Rural e Cohesión Territorial do Goberno do Principado de Asturias, clausurou o acto animando a establecer obxectivos ambiciosos e sinalou que “temos que ser un sector económico forte, sendo conscientes de que somos unha minoría pero que xestionamos cuestións claves, como o noso patrimonio natural, que afectan á maioría”.