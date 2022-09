Convocatoria de axudas para a dixitalización e innovación na industria forestal – madeira de Galicia

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as pequenas e medianas empresas -incluídas as persoas autónomas- deste sector radicadas en Galicia que realicen aproveitamentos forestais ou que utilicen produtos de orixe forestal. Tamén as súas organizacións

Administración convocante: Consellería do Medio Rural

Prazo: Ata 31/10/2022

Resumo:

A Consellería do Medio Rural destina un total de 2,5 millóns de euros ás axudas de apoio ás actividades en materia de ecoinnovación e dixitalización da industria forestal-madeira e outras industrias que utilicen a resina, a cortiza e os seus derivados ou outros produtos de orixe forestal, á excepción de produtos alimentarios, como materia prima para a elaboración dos seus produtos. O prazo para a súa presentación permanecerá aberto desde hoxe ata o 31 de outubro de 2022, ou ben, ata o esgotamento dos fondos asignados se se produce antes desta data.

Os beneficiarios destas subvencións poden ser pequenas e medianas empresas, incluíndo persoas autónomas. Poderanse atender proxectos, gastos e investimentos que se veñan realizando en Galicia dende o 2021 e que se xustifiquen, como tarde, o 31 de maio de 2023. O orzamento para este ano é de 1.000.000 de euros e para o 2023 de 1.500.000 euros.

Tamén poderán solicitar as achegas as asociacións, organizacións, fundacións e entidades sen ánimo de lucro, públicas ou privadas, que teñan base asociativa e sexan representativas ou estean relacionadas coa cadea de valor da industria forestal-madeira e que desenvolvan a súa actividade en Galicia.

Liñas de subvención e importes

As actividades subvencionables están divididas en dous grandes bloques. A liña 1 de ecoinnovación está dirixida a apoiar proxectos destinados a ecodeseñar produtos ou materiais que utilicen a madeira como materia prima, para conseguir desenvolvementos técnicos ou prototipos que melloren a pegada ambiental ao longo do ciclo de vida. Tamén busca impulsar aqueles proxectos ou solucións de economía circular, encamiñadas a previr o malgasto e recuperar o máximo valor dos materiais.

A liña 2 está dirixida a apoiar proxectos de dixitalización das persoas beneficiarias dende a implantación de sistemas de dixitalización, xa sexa dalgún proceso concreto -de interacción con administración pública ou proceso de fabricación, por exemplo- ou de xestión integral -ERP, CRM e similares- especificamente deseñados ou adaptados a unha fase dentro do seu ámbito de actividade ata implantar sistemas para o control e mellora dos procesos produtivos. Os sistemas de captura de datos, automatización, supervisión remota, sensórica e mantemento preventivo poden ser algúns exemplos deste bloque.

O importe máximo da subvención será do 70% do gasto subvencionable, cun límite máximo de 70.000 euros por beneficiario e un gasto mínimo subvencionable de 7.000 euros. Na Liña 2 de dixitalización, esta porcentaxe verase incrementada ata o 80% do gasto subvencionable cando a actuación obxecto de solicitude consuma un ou varios servizos web publicados nesta páxina, ou para aqueles proxectos de trazabilidade nos que se graven as transaccións na plataforma Fortra.