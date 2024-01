Convocadas as axudas para as asociacións de control leiteiro

Imaxe tomada no Ligal a cerca do funcionamento do análise de antibiótico no leite. / Fonte: Imaxe de arquivo

Poderán beneficiarse destas axudas as entidades oficialmente recoñecidas, como terceiros para a realización do control leiteiro oficial. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir de mañá

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a orde mediante a que se convocan 750.000 euros nunha nova liña de axudas para financiar o labor que desenvolven as entidades oficialmente recoñecidas para a realización do control leiteiro en Galicia. Poderán beneficiarse destas axudas as entidades oficialmente recoñecidas pola comunidade autónoma e terceiros para a realización do control leiteiro. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir de mañá.

As actividades subvencionables para realizar polas entidades beneficiarias serán todas aquelas actuacións destinadas a comprobar sistematicamente as producións e outras aptitudes funcionais das femias reprodutoras leiteiras, para a determinación do valor xenético e os méritos ou outras capacidades dos animais.

Esta achega ten como finalidade compensar en parte os gastos xerados ás entidades oficialmente recoñecidas para a realización do control leiteiro en Galicia, en atención aos importantes beneficios que o sector no seu conxunto recibe pola implantación xeneralizada deste sistema.