Convocado o Plan Renove de maquinaria 2023, con axudas para adaptar a cisterna de xurro

O prazo ábrese o día 7 de xullo e as axudas concederanse por orde de presentación. Subvenciónase o 30% do custo dos equipos de aplicación localizada de xurro, que deberán estar comprados e rexistrados no ROMA no momento de realizar a solicitude

O Ministerio de Agricultura acaba de convocar as axudas correspondentes ao Plan Renove de Maquinaria para este ano 2023. A orde de subvencións, publicada a semana pasada no BOE, establece axudas de ata 6.000€ para adaptar cisternas de xurro á nova normativa, que entrará en vigor o próximo 1 de xaneiro.

As axudas do Plan Renove están destinadas á adquisición de máquinas novas de distintas categorías: tractores agrícolas, máquinas autopropulsadas de recolección, aplicación de fitosanitarios e aplicación localizada de xurros e maquinaria arrastrada ou suspendida, tales como sementadoras directas, cisternas para xurros, abonadoras, sulfatadoras etc.

Tamén se inclúen os accesorios de aplicación localizada de xurros (tubos flexibles ou ríxidos, inxección por reixas e inxección por discos) que se incorporen a cisternas xa existentes, así como a súa adaptación.

Será necesario achatarrar a maquinaria antiga á que substitúe a adquirida. En caso de adquirir soamente o accesorio de aplicación de xurro, será necesario presentar un certificado emitido polo fabricante de retirada do equipo anterior (abano, prato ou canón).

Concesión por orde de presentación

O orzamento total para o Plan Renove deste ano é de 9,5 millóns de euros, establecéndose dúas liñas diferenciadas de axudas, unha para sementadoras de sementeira directa (3,5 millóns de euros) e outra para o resto de maquinaria contemplada na orde (6 millóns de euros). De non esgotarse o crédito nalgunha das dúas liñas, o sobrante poderá destinarse á outra liña.

O prazo de solicitude comeza o día 7 de xullo (aínda que o período de compra e inscrición no ROMA está aberto desde o pasado día 26 de xuño) e termina o 15 de setembro. As axudas concederanse por orde de presentación, restando en tempo real o diñeiro solicitado do montante total. Unha vez esgotado o crédito, as solicitudes quedarán en situación de reserva por orde cronolóxica. Poderá ser beneficiario do Plan Renove calquera agricultor ou gandeiro a título individual, CUMAS ou empresas de servizos agrícolas.