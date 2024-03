Convocadas as axudas da PAC 2024

A Consellería do Medio Rural vén de publicar a orde que regula a convocatoria 2024 das axudas da PAC en Galicia. A orde recolle tanto as axudas directas ás explotacións (axuda básica á renda, axuda redistributiva complementaria, ecorreximes, axudas asociadas, etc.) como as medidas de desenvolvemento rural (pagos a zonas con limitacións naturais, agroambientais comprometidas no 2023, etc.).

As axudas seguen a liña do ano pasado, cando arrancou o novo periodo da PAC 2023-2027. Este ano, como novidades principais, Medio Rural fai algunhas precisións sobre os ecorreximes, sobre a normativa de condicionalidade e aclara a contía 2024 dos pagos para zonas con limitacións naturais.

Ecorreximes

En relación ás prácticas dos distintos ecorreximes, a Consellería subliña as seguintes cuestións:

Pastoreo extensivo : redúcese a 90 días o período mínimo non continuo de pastoreo. O pastoreo de todas as parcelas rexistrarase no caderno de explotación indicado na web do Fogga

: redúcese a 90 días o período mínimo non continuo de pastoreo. O pastoreo de todas as parcelas rexistrarase no caderno de explotación indicado na web do Fogga Sega sustentable : o período de non aproveitamento das superficies de pastos permanentes ou temporais obxecto de sega establécese nos meses de xullo e agosto.

: o período de non aproveitamento das superficies de pastos permanentes ou temporais obxecto de sega establécese nos meses de xullo e agosto. Illas de biodiversidade en superficies de pastos: para manter a superficie en boas condicións agrarias a partir do 31 de agosto a actividade principal de mantemento será a sega, que deberá declararse na solicitude única.

en superficies de pastos: para manter a superficie en boas condicións agrarias a partir do 31 de agosto a actividade principal de mantemento será a sega, que deberá declararse na solicitude única. Cubertas vexetais espontáneas ou sementadas: establécese un período obrigatorio de 4 meses que vai do 1 de decembro de 2023 ao 31 de marzo de 2024 en que a cuberta vexetal debe permanecer viva.

Condicionalidade reforzada

A principal novidade é que na normativa 4 das Boas Condicións Agrarias e Medioambientais establécese que o ancho mínimo das franxas de protección dos cauces fluviais (sen traballar) sexa de 5 metros, excepto no caso das canles de rega, en que poderá ser de 1 metro.

Zonas con Limitacións Naturais

O importe da axuda será de ata 280 euros por hectárea nas zonas con limitacións naturais de montaña e de ata 210 euros por hectárea nas zonas con limitacións naturais distintas de montaña.

Estes importes serán decrecentes en función da superficie indemnizable, segundo se indica:

a) Ás primeiras 5 ha correspóndelles o 100 % do importe.

b) Entre máis de 5 ha e 25 ha incluída, o 75 %.

c) Entre máis de 25 ha e 100 ha incluída, o 50 %.

d) A partir de máis de 100 ha non se concede axuda.