Casa Grande de Xanceda celebra o Día da Muller cun baile reivindicativo

Traballadoras de diversos departamentos da granxa ecolóxica, Casa Grande de Xanceda, situada en Mesía (A Coruña), quixeron visibilizar un ano máis os seus esforzos por lograr a igualdade. Nesta ocasión fixérono nun vídeo e cunha coreografía na que amosan que as mulleres rurais ‘pisan’ forte pola igualdade.

O vídeo da acción ten unha narrativa propia da rede social Tiktok, coa que busca achegarse ao público máis novo e promover este tipo de valores nas novas xeracións.

No vídeo, as mulleres dan un chimpo e caen dentro dunhas botas de auga violetas que levan estampado o texto “As mulleres do rural pisamos forte”. Hoxe en día este é o tipo de calzado que se usa nas granxas pero, antigamente, as mulleres daban os seus pasos cara a igualdade con zocos. Por isto, para pechar o círculo, a granxa sorteará entre os seus subscritores uns pequenos zocos lilas de Elena Ferro, artesá e zoqueira galega.

Unha granxa pola igualdade

Esta é unha acción de responsabilidade social corporativa de Casa Grande de Xanceda. A granxa emprega a 54 persoas, un 62% mulleres rurais.

Outras accións da marca realizadas outros anos foron o símbolo da muller segado en herba máis grande do mundo ou un enorme graffiti feito en pacas de herba seca para reivindicar a imprescindible figura da muller no rural.