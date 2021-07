Carmen Rodríguez, elixida presidenta de Agaca

Integrantes do novo Consello Reitor de Agaca xunto co presidente saínte, José Severino Montes.

Carmen Rodríguez, vicepresidenta da cooperativa Clun, substitúe no cargo a José Montes Pérez. Cambia tamén parte da configuración do resto do Consello Reitor. Crece globalmente un 4% a facturación conxunta das cooperativas asociadas

A Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca) celebrou este mércores a súa asemblea xeral, na que levaron a cabo a renovación do Consello Reitor. Carmen Rodríguez, vicepresidenta da cooperativa Clun, resultou elixida como presidenta, en substitución de José Severino Montes, que non presentaba candidatura.

Rodríguez é a quinta presidenta da entidade dende que se constituíu en 1988 e compaxinará o novo cargo coa vicepresidencia da cooperativa de Clun. Rodríguez agradeceu a confianza que deposita nela o novo Consello Reitor, asumindo o cargo “con orgullo, honor, ilusión e responsabilidade”.

José Montes deixa o cargo reivindicando no seu discurso final, a necesidade de incrementar a presenza feminina nos órganos directivos e reitores das cooperativas, e lamentou irse coa “espiña cravada de non ter avanzado máis na integración das cooperativas nos distintos sectores”, a pesar de que, segundo Agustín Herrero, director xeral de Cooperativas Agro-alimentarias “as integracións desenvolvidas en Galicia son a envexa doutras Comunidades Autónomas”.

Montes quixo dar relevancia tamén, á participación de Agaca en órganos como Cooperativas Agro-alimentarias de España, o Foro pola Economía Social Galega ou Cepes. Por último agradeceu a oportunidade de ter estado tan preto das cooperativas durante estes últimos oito anos en que exerceu de presidente.

Xunta reitora

A participación na asemblea foi numerosa nos debates e votacións, tanto de forma presencial como on line e aglutinou máis do 85% da facturación e da base social das cooperativas socias. Así mesmo, as entidades suman preto de 6.0000 empregados entre cooperativas e empresas da súa propiedade, ao que hai que engadir o emprego indirecto xerado e que representan a máis de 28.000 agricultores e gandeiros.

Ademais da presidencia, producíronse tamén algúns cambios no Consello Reitor que se encargará da orientación da Asociación durante os vindeiros catro anos, así como os representantes das sete Xuntas Sectoriais activas. Así, na vicepresidencia está José Manuel López Tellado (Cooperativa Aira), na secretaría José Luis Rey Rodríguez (Cooperativa Coren), en tesourería Javier Iglesias Sendín (Cooperativa Viña Costeira), e de vogais exercen Rafael Tejeda Vázquez (Cooperativa Proterga), Alberto Amil Chaves (Cooperativa Horsal) e Xoan López Allegue (Cooperativa Martín Códax).

As xuntas sectoriais para o período 2021-2025 son as seguintes:

1.- Xunta sectorial de Abastecementos e Servizos

Representante: D. José Manuel López Tellado (Aira)

Suplente: D. Juan Novo Novo (El Plantel de Betanzos)

2.- Xunta sectorial de Gandería Intensiva. Avicultura, Porcino e Coellos

Representante: D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)

Suplente: D. Natalio García Corral (Cogal)

3.- Xunta sectorial de Vacún de Carne, Ovino, Caprino e outras carnes

Representante: D. Rafael Tejeda Vázquez (Proterga)

Suplente: D. Susana Trastoy Polo (Almoga)

4.- Xunta sectorial de Froitas e Hortalizas

Representante: D. Alberto Amil Chaves (Horsal)

Suplente: D. José Rodríguez Cornes (Erica Mel)

5.- Xunta sectorial de Leite- Derivados Lácteos

Representante: Dna. Carmen Rodríguez Rodríguez (Clun)

Suplente: D. Jose Antonio Presedo Miranda (Campo Capela)

6.- Xunta sectorial de Viño – Interior

Representante: D. Javier Iglesias Sendín (Viña Costeira)

Suplente: D. Manuel Fernández Pérez (Jesús Nazareno)

7.- Xunta sectorial de Viño – Costa

Representante: D. Xoán López Allegue (Martín Códax)

Suplente: Dna. Dolores Calvo Méndez (Condes Albarei)

Un cooperativismo preparado

Na asemblea tamén se aprobaron as contas anuais e fíxose un repaso da actividade desenvolvida durante o 2020, marcado pola pandemia. Agricultura e gandería non foron dos sectores máis afectados, salvo o vacún de carne, a carne de aves, as flores e plantas vivas e o viño. Neste exercicio, o conxunto das empresas que integra Agaca lograron un crecemento da facturación superior ao 4%.

Á marxe do impacto da Covid-19, na xunta abordaron algunhas das incertezas que xa existían antes da pandemia: enorme presión sobre os prezos por parte da gran distribución, os efectos do Brexit, os aranceis de Estados Unidos e a suba especulativa das materias primas de alimentación animal. “Todo isto levará a que os resultados globais para os produtores gandeiros do ano 2021 sexan posiblemente peores que os de 2020”, apuntan dende Agaca.

“É imprescindible apoiar, máis que nunca, a produción agraria e gandeira e a transformación e valorización da mesma nas cooperativas”

Indican que a presión sobre os prezos da gran distribución obriga aos produtores e industria alimentaria a axustar continuamente as marxes, o que provoca que moitas empresas alimentarias presenten un elevado endebedamento a curto prazo. “A recesión económica tra-la pandemia non axudará a mellorar a situación”, valoran. Así, para Agaca a reforma da Lei da Cadea convértese nunha oportunidade para asegurar a viabilidade do sector agroindustrial. Temen que debido ao confinamento e a mala evolución do turismo, os provedores de alimentos cárnicos e de viño poden seguir sufrindo deterioro nas vendas.

“É imprescindible apoiar, máis que nunca, a produción agraria e gandeira e a transformación e valorización da mesma nas cooperativas, ata a saída do produto cara os puntos de consumo. Despois do vivido en 2020, podemos afirmar que o sector está preparado para continuar no esforzo diario e adaptarse aos cambios”, reivindican.