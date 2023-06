As axudas directas do Goberno para gasóleo agrícola estenderanse até decembro

Prolóngase a rebaixa do Ive nunha cesta de produtos básicos no supermercado ata fin de ano

O Consello de Ministros aprobou un cuarto paquete de medidas para compensar a suba de custos de produción provocados por mor da invasión rusa de Ucraína e a seca, entre as que se inclúe, no caso do sector primario, a extensión das axudas extraordinarias e temporais para a compra de gasóleo agrario e pesqueiro até o próximo mes de decembro e amplía os potenciais beneficiarios das medidas de acceso ao crédito, así como o seu crédito mediante a liña ICO-MAPA-SAECA a cooperativas, entre outros.

O motivo é que o aumento do prezo do gasóleo agrícola e pesqueiro situouse durante os últimos meses en máximos desde o ano 2008, un medio de produción esencial para asegurar a produción agraria e pesqueira, así como os seus rendementos.

A través da Real Decreto-lei polo que se adoptan e prorrogan determinadas medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína, de apoio á reconstrución da illa da Palma e outras situacións de vulnerabilidade, o Goberno de España establecerá unha axuda directa para cubrir os custos adicionais que se produzan nas explotacións agrarias como consecuencia do incremento dos custos do gasóleo agrario.

En concreto, o importe da axuda ascenderá a 10 céntimos por cada litro consumido durante tres meses e a 5 céntimos durante outros tres meses, que se calculará tendo en conta a media mensual realizada durante 2023.

Esta axuda concederase aos agricultores mediante os mecanismos e procedementos asociados á devolución parcial do Imposto sobre Hidrocarburos.

A Administración tributaria realizará o pago da nova axuda á compra de gasóleo de uso agrario mediante unha transferencia bancaria á conta á que se ordene o pago derivada da solicitude de devolución por adquisicións 2023.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación tamén propuxo no Consello de Ministros que se inclúa na normativa unha referencia para axilizar o pago dos fondos da reserva agrícola da Política Agrícola Común (PAC) e pola que a Comisión Europea asignoulle a España -o país comunitario que máis diñeiro percibe- 81 millóns de euros para facer fronte á situación do sector primario pola subida dos custos de produción tras o inicio da guerra en Ucraína, a seca e as elevadas temperaturas.

Para iso, o Goberno integrará eses fondos europeos adxudicados na partida orzamentaria prevista no artigo 10 da Real Decreto-Lei 4/2023 que o pasado 11 de maio aprobou o Consello de Ministros e que establecía, entre outras medidas urxentes, axudas para o sector primario afectado pola seca por valor de 784 millóns de euros, dos que 636 millóns son axudas directas.

Prolóngase a rebaixa do Ive

O Goberno, a proposta do Ministerio de Facenda e Función Pública, tamén aprobou a extensión da redución do IVE dunha cesta de alimentos básicos, que finalizaba o 30 de xuño, ata o 31 de decembro.

A rebaixa do IVE dalgúns alimentos foi aprobada polo Goberno o 27 de decembro de 2022 e entrou en vigor o 1 de xaneiro deste exercicio. En concreto, aprobouse a baixada deste imposto do 4 % ao 0 % para os seguintes produtos: pan común; masa de pan común conxelada; pan común conxelado destinado exclusivamente á elaboración do pan común; fariña panificable; leite de calquera especie animal, ben natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada e en po; queixos; ovos e froitas, verduras, hortalizas, legumes, tubérculos e cereais que teñan a condición de produtos naturais ou frescos. O descenso do IVE do 10 ao 5 % aprobouse para os aceites de oliva e de sementes e as pastas alimenticias.