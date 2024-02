Aviso pola aparición das primeiras esporas de mildio en viña nas Rías Baixas

A Estación Fitopatolóxica Areeiro recomenda iniciar o tratamento antimildio en canto as viñas estean ben brotadas

A Deputación de Pontevedra acaba de publicar o primeiro aviso fitosanitario deste 2024 advertindo da aparición das primeiras esporas de mildio. A Estación Fitopatolóxica Areeiro, centro dependente da institución provincial, recomenda iniciar o tratamento antimildio en canto as viñas estean ben brotadas.

Aínda que algúns algoritmos externos xa apuntaban á maduración da oospora de mildio a finais de xaneiro -o proxecto Plasmowine fai referencia a primeiros de febreiro-, o certo é que a nivel práctico a Estación Fitopatolóxica Areeiro non puido confirmalo ata esta mesma semana. Neste eido, o persoal técnico de Areeiro asegura que as altas temperaturas, superiores as rexistradas habitualmente nesta época, unidas a unha tempada moi chuviosa, son condicións favorables para enfermidades e pragas como o mildio.

A Estación Fitopatolóxica Areeiro recomenda, tendo en conta que as previsións meteorolóxicas son similares para os próximos días, iniciar o tratamento en canto broten as viñas e facelo, especialmente, naqueles predios máis afectados pola patóxeno na campaña anterior.