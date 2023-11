Nova xunta directiva da Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas

Rías Baixas e Ribeira Sacra figuran na nova directiva do órgano de interlocución do sector coas Administracións

A Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), celebrou o pasado10 de novembro as eleccións a membros e cargos da súa Xunta Directiva. Na convocatoria foron reelixidos David Palacios como presidente por terceiro mandato consecutivo, e Ramón Huidobro como secretario xeral da organización, que tamén seguirá no cargo. O mandato será por catro anos ata o mes de novembro de 2027. Na votación participaron os máis de cicuenta representantes que figuran no censo electoral de CECRV.

As votacións realizáronse durante o transcurso da XXXII Asemblea Xeral da CECRV na localidade de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) e coa D.O. Cava como anfitrioa. Esta XXXII Asemblea convocouse por finalización de mandato da anterior Xunta Directiva. O encontro congregou a 43 das 55 denominacións de orixe de viño que forman parte da asociación. A participación nas eleccións foi moi elevada, cun 83% do censo exercendo o seu dereito ao voto.

A nova Xunta Directiva da asociación que representa ás denominacións de orixe de viño ante a Administración Xeral do Estado e ante as institucións da Unión Europea queda formada polos consellos reguladores das seguintes denominacións de orixe: Rioxa, Ribeira do Douro, Navarra, Rías Baixas, Cariñena, Jumilla, Somontano, Montilla-Moriles, Ribeira Sacra, Bulas, Ribeira do Júcar e Arlanza.

Reelección

Durante a asemblea celebráronse de eleccións a vogalías da Xunta Directiva, os consellos reguladores membros de CECRV estaban chamados tamén ás urnas para elixir o presidente e ao secretario xeral da organización, cuxo mandato está ligado ao da Xunta. As denominacións de orixe reelixiron a David Palacios Algarra, presidente do C.R.D.O. Navarra, como presidente da Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas, no que será o seu terceiro mandato, tras ser elixido por primeira vez en 2016. Tamén foi reelixido Ramón Huidobro Vega, secretario xeral do C.R.D.O. Rías Baixas, como secretario xeral de CECRV, cargo para o que foi elixido por primeira vez en 2012.

O encontro permitiu analizar e debater sobre algunhas das reformas e políticas da Unión Europea que están en tramitación e que afectan o sector do viño en xeral e ás denominacións de orixe en particular. Así, os consellos reguladores que forman parte de CECRV recibiron información actualizada sobre os principais resultados do recente acordo alcanzado entre as institucións da Unión (Comisión Europea, Consello e Parlamento Europeo) sobre o texto para a reforma da regulación das indicacións xeográficas da UE. Desde CECRV, a valoración que se fai deste acordo é positiva, sempre que mellora substancialmente a proposta lexislativa que presentou a Comisión Europea inicialmente e permite manter disposicións normativas importantes para as indicacións xeográficas de viños na Organización Común para os Mercados Agrarios (OCM) e, por tanto, dentro da PAC.

A OCM é a lex specialis do sector do viño europeo, isto é, a columna vertebral da lexislación específica do viño, e para as denominacións de orixe de viño era esencial conservar o seu vínculo con esta norma, de tal maneira que o desenvolvemento lexislativo do sector e das IIGG poidan seguir plenamente vinculados e aliñados. Entre os aspectos positivos que conterá a nova regulación cabe mencionar tamén unha mellora das atribucións para as agrupacións de produtores recoñecidas das IIGG (os órganos de xestión das denominacións de orixe de viño), a introdución dunha definición clara da sustentabilidade no que ás indicacións xeográficas refírese e unha mellora da protección das figuras de calidade.

Así mesmo, na sesión de Asemblea repasáronse tamén os principais aspectos das novas disposicións de etiquetaxe nutricional e de ingredientes, que serán de obrigado cumprimento desde o 8 de decembro deste ano, así como das orientacións de aplicación que ten previsto publicar a Comisión Europea no Diario Oficial da Unión Europea a finais de novembro.

Por outra banda, informouse a todos os consellos reguladores que forman parte de CECRV da próxima firma do que será o terceiro Protocolo Xeral de Actuación entre o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e CECRV e que establecerá, por terceira vez, un marco de colaboración estable entre ambas as partes. Dita colaboración reforzada iniciouse en 2016 e co novo PGA estenderase tamén ata 2027.

Por último, a XXXII Asemblea Xeral ratificou a entrada en CECRV dun novo consello regulador: o da Denominación de Orixe Protexida Cangas. Con ela, a Conferencia segue sumando, non só na xa moi maioritaria representatividade sobre as 70 denominacións de orixe de viño que existen no noso país, senón tamén en materia de diversidade e pluralidade de visións e ámbitos territoriais.