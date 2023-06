Reunión para implantar un sistema de calidade turística no xeodestino Allariz-Maceda

O vindeiro luns, 19 de xuño, ás 19:00 horas, terá lugar na Sala do Fogar do Maior de Allariz unha xuntanza para a presentación do proxecto

O próximo luns, 19 de xuño, ás 19:00 horas terá lugar na Sala do Fogar do Maior de Allariz unha xuntanza para a implantación do Sistema Integral de Calidade Turística en Destino -SICTED- nos diferentes establecementos hostaleiros e turísticos do xeodestino Allariz-Maceda, o cal comprende os concellos de Allariz, Xunqueira de Ambía, Taboadela, Vilar de Santos, Vilar de Barrio, Maceda, Padernede Allariz e San Cibrao das Viñas.

O selo SICTED é un distintivo de calidade promovido pola Secretaría de Estado de Turismo co que se recoñecen os servizos prestados por parte dunha empresa e co que ademáis se accede a múltiples beneficios.

Como participar?

A participación no proxecto inclúe a asistencia a diferentes sesións formativas que se desenvolverán nos vindeiros meses, así como visitas individualizadas de consultores a cada empresa para o apoio na implantación de boas prácticas de calidade turística. A implantación do selo SICTED é completamente gratuíta.

As persoas interesadas poden ampliar información e confirmar a súa asistencia á xuntanza do vindeiro luns no enderezo electrónico info@limia-arnoia.gal ou no número de teléfono 988 688 779.