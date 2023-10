Así traballa a primeira colleitadora con orugas para grao húmido en Galicia

A primeira colleitadora con sistema de desprazamento mediante orugas xa está traballando en Galicia. Trátase dunha Claas Lexion 5500 Terra Trac que adquiriu a empresa de servizos agrícolas Agro Maroñas SL, de Mazaricos, a Agrícola Curtis.

“Levamos con ela 11 días picando o millo para facer grao húmido nas comarcas do Xallas e a Barcala e os resultados son moi bos: Ten un maior rendemento que outras collleitadoras, o millo sae máis limpo. Ademáis, esta máquina móvese ben polo asfalto, ten moita máis estabilidade e, sobre todo, pode traballar en fincas molladas, nas que con outra máquina quedarías espetado”, explica Ángel París, integrante do equipo de Agro Maroñas SL.

Claas Lexion 5500 Terra Trac está deseñada tanto para colleita de cereal como de millo e conta dun depósito de 8000 kilogramos. “Esta máquina non só non compacta tanto o terreo, e prácticamente non deixa rodeiras, senón que non precisa traballar cun tractor con remolque ao lado. A colleitadora pode desprazarse ata un camiño ao lado da finca para descargar alí no remolque, sen risco de que o tractor se espete”, engade.

A gran colleita de millo que hai este ano en Galicia permite que se destine unha maior superficie para a elaboración de grao húmido, unha forma de reducir os custos de alimentación e de incrementar a produción de leite.

Neste sentido, Ángel París estima que “os rendementos de grao húmido están este ano entre as 12 e as 14 toneladas por hectárea, unha produción moi boa”.

