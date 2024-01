Reclaman que as explotacións profesionais teñan prioridade nas axudas do Plan Renove de Maquinaria Agrícola

A organización agraria Unión de Uniones pediu ao Ministerio de Agricultura que as explotacións prioritarias, aquelas cuxa titularidade está a nome de agricultores e gandeiros profesionais, teñan preferencia nas subvencións estatais para a renovación do parque nacional de maquinaria agraria (Plan Renove).

Esta é a observación máis importante exposta pola organización en relación co procedemento de audiencia e información pública aberto sobre o proxecto de Real Decreto polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión directa das axudas estatais para a renovación do parque de maquinaria agraria.

Unión de Uniones sinala no seu escrito remitido ao MAPA que “as explotacións prioritarias deben dispoñer dun trato preferente na concesión destas axudas, xa sexa en canto á súa concesión no caso de falta de dispoñibilidade orzamentaria, así como no tratamento do importe das axudas”. As convocatorias anteriores do Plan Renove demostran que hai unha necesidade de renovación de maquinaria agrícola e sempre houbo máis solicitudes que fondos dispoñibles, chegándose a esgotar todos os fondos destinados a esta liña de axudas. Por tanto, urxe establecer prioridades e facer cumprir a Lei 19/1995 de modernización das explotacións agrarias, e priorizar aos profesionais para os cales a actividade agraria é a principal, en lugar de outorgar a axuda ao que sexa máis rápido á hora de presentar a solicitude.

Outra das peticións de Unión de Uniones pasa por actualizar a contía das axudas para abonadoras e equipos de aplicación de produtos fitosanitarios, así como para sementadoras directas; cisternas para xurros equipados con dispositivo de aplicación localizada e a reforma das cisternas de xurro substituíndo o equipo de aplicación por pratos, abanico ou canón por equipos localizadores do produto no chan. Todos estes equipos teñen a mesma contía de subvención desde o ano 2017, “non tendo en conta nin o incremento de custos nin os prezos de compra que esta maquinaria agrícola tivo no período de sete anos transcorridos desde entón”, sinala.

A organización tamén propón a posibilidade de cambiar equipos como azufradores, nebulizadores, atomizadores ou calquera máquina de aplicación de fitosanitarios entre si. En determinados sectores, por exemplo, o vitivinícola, a medida máis eficaz para previr o oídio é axofrar en po e en cultivo en ecolóxico esta práctica aínda é máis frecuente. Con todo, non é posible achatarrar un nebulizador ou atomizador vello para comprar un esparexador.

Mentres que os nebulizadores e os atomizadores están enfocados máis á aplicación de produtos, moitas veces, sistémicos, os esparexadores son de uso en cultivos en ecolóxico ou en viticultura biodinámica. Trátase de facilitar, segundo Unión de Uniones, o tránsito entre ambos os sistemas de cultivo favorecendo o achatarramento da maquinaria para cultivo en convencional por maquinaria para as prácticas culturais