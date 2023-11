Así quedan os importes das axudas por ecorreximes

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dependente do Ministerio de Agricultura, acaba de publicar os importes unitarios provisionais revisados dos pagos por ecorrexímes, unha das principais novidades da Política Agrícola Común (PAC) que entrou en vigor esta campaña 2023.

Trátase de réximes voluntarios para o agricultor, consistentes en prácticas en favor do clima e o medio ambiente, as cales van máis aló da liña de base (condicionalidade reforzada), e que os agricultores e gandeiros que as cumpran recibirán un pago directo anual por hectárea.

O pago anual destas axudas poderase realizar en dous períodos: un anticipo do 70 % do importe total ao que ten dereito cada agricultor ou gandeiro, que se poderá realizar do 16 de outubro ao 30 de novembro do ano de solicitude da axuda, e un pago do saldo que se realizaría entre o 1 decembro e o 30 de xuño do ano natural seguinte ao de solicitude. Para este pago do saldo o FEGA deberá establecer os Importes Unitarios (EU) provisionais revisados, para facer efectivo o primeiro pago do saldo a partir do 1 de decembro, o cal poderá alcanzar até o 90% do importe total da axuda.

Neste sentido, os importes unitarios provisionais revisados desta campaña 2023 establecéronse cos datos de superficies solicitadas polos agricultores e gandeiros na súa solicitude única de axudas da PAC, e comunicadas ao FEGA por parte das comunidades autónomas (CCAA).

É importante destacar que as superficies solicitadas utilizadas para o cálculo da EU provisionais revisados son diferentes ás superficies utilizadas para o cálculo dos importes provisionais establecidos para abonar o anticipo no mes de setembro, dado que as solicitudes xa foron depuradas nesta fase de xestión.

Á hora de calcular a EU provisionais revisados, do mesmo xeito que cando se calcularon a EU provisionais en setembro, é preciso ter en conta que nas prácticas de sementeira directa e de cubertas vexetais, a normativa establece un complemento de plurianualidade de 25 euros/ha, que debe ser pagado integramente aos titulares que contraesen o compromiso de realizar novamente estas prácticas na próxima campaña. Así mesmo, para o cálculo tívose en conta a condición de insularidade das superficies das Illas Baleares nos Ecorrexímes nos que se aplica.

En base a todo o anterior, os importes unitarios provisionais revisados para o primeiro pago do saldo quedan fixados en:

Posteriormente, a partir da nova información que remitan as comunidades autónomas correspondente á superficie total determinada tras os controis para o cobro das axudas en abril do próximo ano, establecerase o importe unitario definitivo, co cal se poderá realizar o segundo pago do saldo das axudas ao 100%.