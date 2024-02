Advirten dunha suba do seguro de retirada de animais

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, unha organización agraria con forte implantación en Castila e Estremadura, entre outras comunidades, denuncia os plans de ENESA, anunciados a comezos de febreiro, do incremento xeneralizado no prezo de numerosas liñas de seguros gandeiros.

Unión de Uniones explica que, “segundo ENESA e Agroseguro, a liña 415, de retirada e destrución presenta un desequilibrio dun 105,50% de maneira que Agroseguro realizará unha revisión das tarifas para as distintas especies e ámbitos cun incremento máximo de até o 15% tendo en conta, ademais, as posibles variacións nos prezos de recollida das xestoras, que poderían incrementar aínda máis os prezos deste seguro”.

“Esta revisión de tarifas é especialmente crítica para as gandarías, aínda máis especificamente para as de porcino, polos altos custos do sector e vir asumindo subidas anteriores neste seguro”, advirten desde a organización.

Neste sentido, Unión de Uniones móstrase contraria a isto “xa que esta liña non se expón como un seguro, senón como un servizo, polo que calquera incremento no custo do mesmo afástase dese fin”.

Así mesmo lembra que “esta situación non é puntual, senón que desde hai anos as medidas correctoras que se expoñen para esta liña recaen unicamente no sector, sen expor cambios sobre outros factores”. “Ademais do incremento do prezo do seguro e do incremento de prezos das xestoras, outra das causas que afectan negativamente ao sector é a formulación que se fai da táboa de bonificacións e recargas”, explican.

“Reclamamos fórmulas orixinais, que vaian máis aló da fórmula desequilibrio = suba de prezos”

Unión de Uniones reclama “un estudo en profundidade que determine unha redefinición das tarifas axeitadas á realidade e en base a esta expor unhas subvencións, xa que, na situación actual, a pesar dos incrementos nos custos do seguro, o apoio público ao mesmo non variou”.

Neste sentido, pide unha revisión sobre o papel das empresas xestoras para que melloren a súa eficiencia, 2o que repercutirá nun abaratamento do custo do seguro”.

Unión de Uniones solicitou a ENESA unha reunión a realizar en breve para tratar o tema e buscar solucións.

“Reclamamos fórmulas orixinais, que vaian máis aló da fórmula desequilibrio = suba de prezos. Consideramos que é unha solución curtopracista que só nos afasta do carácter de servizo desta liña de seguros, garantindo a súa asequibilidade; que é o que deberiamos buscar entre todos os axentes do sistema”, conclúen desde a organización.