Advirten de que o posible peche da planta láctea de Outeiro de Rei compromete a ducias de gandeiros

Tegestacín, a empresa propietaria da planta láctea localizada no concello de Outeiro de Rei, está a reducir a súa actividade, cun posible peche no horizonte ao longo deste ano. A Asociación Agraria de Galicia (Asaga) emitiu unha nota de prensa para trasladar a súa preocupación pola difícil situación na que quedarían ducias de gandeiros que lle venden leite á compañía.

Aínda que a maior parte deles seguen con contratos en vigor, se o peche se confirma, terían moi difícil, ante a actual situación de mercado, conseguir un comprador que lles ofrecese un prezo xusto polo leite. Ademais, tería que aparecer inmediatamente, porque a produción dos animais non se pode parar.

Asaga pide ás administracións públicas que intenten atopar unha solución para reducir o impacto que o peche pode ter sobre as persoas prexudicadas. A asociación fai fincapé en que deberían ter comezado as xestións para buscar un posible comprador para esta planta de produción láctea, así como solucións para as granxas proveedoras da mesma.