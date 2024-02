A ADSG AIRA celebrou unha xornada formativa sobre a situación da EHE en España e Galicia

Alberto Díez, Víctor Collado e Xosé Lois Arias foron os profesionais encargados de impartir as sesións formativas e respostaron as preguntas das persoas asistentes nunha mesa redonda

O equipo veterinario de ADSG AIRA organizou unha xornada formativa no Auditorio de Chantada. Estaba dirixida aos socios/as da ADS de Palas de Rei, Chantada, Carballedo e Taboada. A cita contou con diversos profesionais para abordar a Enfermidade Hemorráxica Epizoótica.

Alberto Díez Guerrier, veterinario clínico especialista en rumiantes e profesor asociado de Sanidade Animal da Facultade de Veterinaria da UCM, expuxo a súa charla titulada ‘EHE, un reto para a gandería’, na que abordou a historia da enfermidade, así como a evolución que tivo en España entre 2022 e 2023. Tamén tratou a morbilidade e a mortalidade, ademais das secuelas que deixa nas ganderías. Logo expuxo medidas para o control e prevención, que deben tomarse principalmente desde a administración. Finalmente, tratou os estudos de prevalencia que existen até o momento e reflexionou sobre se diminuirá o problema.

As investigacións que se están desenvolvendo facilitarannos no futuro o manexo da enfermidade con maiores certezas

O seguinte en intervir foi Víctor Collado Alcalá, técnico do departamento de Gandería en Cooperativas Agroalimentarias de España. O seu relatorio centrouse na actualización da situación da EHE en España. Lembrou que, desde a detección da enfermidade hemorráxica epizoótica en novembro do ano 2022, foi necesario pór en marcha unha serie de iniciativas e medidas encamiñadas, por unha banda, a controlar a enfermidade desde un punto de vista sanitario e, doutra banda, a manter a estrutura produtiva e comercial dos sectores afectados por esta enfermidade.

Collado incidiu en que o sector, os veterinarios e a administración tiveron que afrontar con bastante descoñecemento o avance e desenvolvemento da enfermidade. Durante a súa charla expuxo algúns dos estudos que se están levando a cabo coa finalidade de abordar a enfermidade no presente e no futuro a curto prazo. “Estes estudos facilítannos o manexo da enfermidade con maior certeza, xa que ata agora hai demasiadas cuestións sen resolver, para os gandeiros son fundamentais”.

Xosé Lois Arias Pérez, xefe da área de Servizos Veterinarios de Medio Rural de Monforte de Lemos, foi o encargado de pechar os relatorios con ‘EHE en Galicia’. Lois abordou as condicións para o movemento do gando, os datos que hai en Galicia sobre a enfermidade e as indemnizacións previstas pola Consellería, “que polo momento só cobran polos animais mortos, non os gastos que xeran os animais que sobreviven”. Tamén explicou as colaboracións que hai actualmente co Ministerio de Agricultura, que teñen como finalidade recompilar datos que axuden a coñecer a enfermidade.

Finalmente, celebrouse unha mesa redonda na que os gandeiros e acodes asistentes tiveron a oportunidade de resolver as dúbidas que lles xurdiron contorna a esta enfermidade, que provoca gran preocupación no sector.