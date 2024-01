Aberta a inscrición no IX Curso de Podoloxía Bovina de CONAFE

Xa está aberta a inscrición ás Xornadas CONAFE I-SAP 2024, que celebrarán a XII Unificación de criterios entre podólogos do Programa I-SAP o 29 de febreiro e o IX Curso de Podoloxía Bovina o 1 e 2 de marzo de 2024 en ganderías de Cantabria e País Vasco, dirixida a técnicos especialistas en podoloxía bovina e nunha edición dedicada á saúde podal en ganderías con robots de muxido.

Esta nova edición do curso de saúde podal I-SAP celebrarase nas ganderías SAT Arronte (Loredo, Cantabria) e na gandería Los Tejos (Karrantza, Biscaia) co obxectivo de acoller a profesionais da podoloxía bovina procedentes de España e Portugal. Na xornada do xoves tamén se celebrará unha Unificación de criterios entre formadores CONAFE I-SAP na Granja Arrabal S.C. (Piélagos, Cantabria), só para formadores e membros do Comité de Formadores I-SAP.

A inscrición permanecerá aberta ata o venres 9 de febreiro. Tanto os socios da Asociación Profesional de Podología Bovina (APPB) como os podólogos bovinos colaboradores do Programa I-SAP teñen descontos nos prezos de inscrición, que se poden consultar a continuación:

Cota ordinaria con comida do sábado: 780 €

Cota ordinaria sen comida do sábado: 750 €

Cota socio APPB con comida do sábado: 680 €

Cota socio APPB sen comida do sábado: 650 €

Cota colaborador I-SAP con comida do sábado: 350 €

Cota colaborador I-SAP sen comida do sábado: 320 €

Cota para acompañantes (inclúe a comida do venres e cea do venres): 400 € + 30€ (comida do sábado)

Para inscribirse ao curso encha o seguinte formulario e envíeo por email a conafe@conafe.com.

O programa provisional xa se pode descargar aquí en formato PDF.

Os interesados en ampliar información tamén poden consultar por email a conafe@conafe.com e informaráselles das condicións de pago e o resto de detalles (aloxamento, horarios etc.)/ etc.).

Esta edición CONAFE I-SAP 2024 está coorganizada por CONAFE xunto á Asociación Profesional de Podoloxía Bovina (APPB).

CONAFE retoma esta actividade despois da edición celebrada en Asturias en 2023.

O programa I-SAP non só ten como obxectivo recoller datos para mellorar xeneticamente a saúde podal, senón tamén para facilitar ao gandeiro a xestión da mesma en granxa e dotar aos podólogos que formen parte do programa dunha ferramenta útil para dar un bo servizo e mellorar a información que facilitan aos seus clientes, que son ao mesmo tempo gandeiros socios de CONAFE.

PROGRAMA PROVISIONAL

Xoves 29 de febreiro 2024:

13:00 – 14:00 Comida (Soamente formadores e membros Comité Local)

14:00 – 15:00 Desprazamento á gandería Granja Arrabalde S.C.

15: 00 – 18:00 Unificación de criterio entre formadores Piet Kloosterman (INTRACARE)

19:00 – 21:00 Asemblea APPB

21:30 – 00:00 Cea (Cortesía de APPB para os seus socios, Cortesía de CONAFE para relatoras e resto de participantes)

Venres 1 de marzo 2024:

07:00 — 07:45 Almorzo

07:45 – 08:00 Entrega de documentación.

08:00 – 08:15 Apertura do Curso. Sofia Alday (CONAFE) e Jose María García (APPB)

08:15 – 08:30 Presentación do curso (Comité local + coordinador de formadores)

08:15 – 08:30 Vídeo resumen da edición 2023.

08:30 – 09:00 Review on infectious claw lesions Piet Kloosterman (INTRACARE)

09:00 – 09:30 Charla Por confirmar

09:30 – 10:00 Charla Patrocinador Platinum

10:00 – 10:30 Café

10:30 – 10:50 Enfermidade Hemorrágica Epizoótica. Javier Blanco (Facultade Veterinaria Madrid)

10:50 – 11:20 Novas tecnoloxías: Colar de Monitorización para o diagnóstico de coxeiras Juan José Núñez Casas (MSD)

11:20 – 11:40 Instalación de robot e saúde podal (Lely por confirmar)

11:40 – 12:00 A guía do podólogo: Estado actual. Formador I-SAP (GT-FEBYBA)

12:00 – 12:20 Manexo de animais nunha gandería con robot (Tipo de tráfico) (por confirmar)

12:20 – 13:00 Novidades do programa I-SAP. Noureddine Charfeddine (CONAFE)

13:00 – 14:30 Comida

14:30 – 15:00 Desprazamento á GANDERÍA SAT ARRONTE

15:00 – 18:00 Sesión práctica I: Traballamos en 3 estacións de traballo

Estación 1: Recorte de Pezuñas. Formadores I-SAP + Piet Kloosterman (INTRACARE)

Estación 2: Instalacións e benestar animal. Arturo Gómez (ZINPRO)

Estación 3: Manexo dos animais sen estrés (Por confirmar)

21:00-00:00 Cea do curso I-SAP 2024

Sábado 2 de marzo 2024:

07:00 — 07:45 Almorzo

08:00 – 08:30 Desprazamento ás ganderías Los Tejos (Valle de Carranza).

08:30 – 10:45 Sesión práctica II (Primeira parte)

6 estacións de traballo

Duración de cada taller é de 45 min

10:45 – 11:45 Café + Actividade GO_AMSOS 360

11:45 – 14:00 Sesión práctica II (Segunda parte)

6 estacións de traballo

Duración de cada taller é de 45 min

14:00 – 16:00 Comida (Restaurante Casa Garras)

16:00-16:30 Clausura do curso: Valoración do curso e entrega de premios aos tres primeiros podólogos con maior nota global