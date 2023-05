Aberta a inscrición na Escola Nacional de Xuíces Gandeiros que se celebrará en Galicia

O próximo 15 de xuño finaliza o prazo de inscrición na 40ª Escola Nacional de Xuíces Gandeiros, que se celebrará os días 19, 20 e 21 de xullo de 2023 coorganizada por CONAFE e a Federación Frisoa Galega (FEFRIGA), coa colaboración de Africor-Coruña, Africor-Lugo e Africor Pontevedra e a participación de gandarías locais.

Os asistentes terán a oportunidade de coñecer en profundidade como se xulgan os animais na pista dun concurso. As prazas son limitadas.

A escola comezará o mércores 19 de xullo cunha charla sobre morfoloxía, a cargo de Santiago Mato, xefe do Dpto. de Morfoloxía de CONAFE, e outra sobre xulgamento, que impartirá Santiago García Souto, director técnico da escola. A continuación haberá unhas clases prácticas con animais de gandarías da provincia da Coruña.

O xoves 20 e o venres 21 de xullo desprazaranse a Lugo e a Pontevedra para facer seccións prácticas en gandarías.

A inscrición debe realizarse antes do 15 de xuño enviando o formulario de inscrición ou contactando con CONAFE no 91 895 24 12 (tlf. e WhatsApp) e en conafe@conafe.com

O obxectivo destas escolas, que se retomaron con gran éxito o pasado ano 2022, é a formación de Xuíces Gandeiros e, igualmente importante, achegar coñecementos morfolóxicos do animal que permitan mellorar o nivel do rabaño, corrixindo os defectos ou aumentando as virtudes dos seus animais mediante un mellor emprego do material