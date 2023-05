Aberta a inscrición nas xornadas técnicas da Aula de Produtos Lácteos sobre ingredientes e aditivos na industria alimentaria

As persoas interesadas en participar no foro que se desenvolverá os días 8 e 9 de xuño no auditorio da Facultade de Veterinaria do Campus Terra da USC poden formalizar xa a súa matrícula a través do formulario habilitado en liña