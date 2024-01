A aldea modelo de Fisteus, en Quiroga, lista para poñer en marcha unha gandería de porcino en extensivo

A Consellería do Medio Rural rematou os traballos de acondicionamento deseñados para desenvolver a actividade agrogandeira na aldea modelo de Bustelo de Fisteus, no concello lucense de Quiroga. Esta aldea, na que se prevé instaurar unha explotación de gando porcino en extensivo, abrangue unha superficie de 14,15 hectáreas distribuídas en 269 parcelas de 38 titulares catastrais.



Neste sentido, traballouse na zona para realizar unha serie de actuacións para poñer a punto os terreos. Construíuse un peche para delimitar o perímetro da aldea modelo e instaláronse comedeiros, bebedoiros e unha manga de curral, ademais doutras instalacións auxiliares como un pastor eléctrico solar recargable. O investimento para levar a cabo estes traballos foi de algo máis de 157.000 euros.



Ademais, tamén se instalaron dous dormitorios para os futuros animais, con madeira de piñeiro, baixo o obxectivo “de minimizar ao máximo posible o impacto que poden ter este tipo de estruturas no entorno e a paisaxe”, sinalan desde a Consellería.