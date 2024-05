34 granxas da provincia de Lugo participan na terceira edición de “Da Escola á Granxa”, a iniciativa para achegar o agro aos cativos

O responsable da área de Medio Rural da Deputación de Lugo, Daniel García, mantivo un encontro este martes coas delegacións de 34 granxas e iniciativas empresariais rurais involucradas na terceira edición do programa “Da Escola á Granxa”. Este programa é actualmente a maior aposta de investimento e expansión promovida pola Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

A reunión celebrouse nos Xardíns do Pazo de San Marcos, contando coa participación de asociacións gandeiras que apoian o proxecto, como Asoporcel, Boaga, Ovica, Puraga, Avimós e Agromuralla, e tamén estivo presente Isabel Calvete, presidenta da Fapacel. O encontro focouse en organizar as próximas actividades e obradoiros, co obxectivo compartido de destacar a importancia do rural na produción de alimentos e na preservación do entorno natural.

Daniel García expresou o seu agradecemento “a colaboración de todas as entidades na consolidación do programa” e destacou o crecemento do proxecto, que ao longo de tres anos aumentou tanto en número “pasando das 25 granxas iniciais a 34, e das 70 actividades e obradoiros a case 130 este ano”, como en calidade, “expandindo a cobertura e construíndo unha rede de granxas e pequenas producións agroalimentarias que evidencian a viabilidade da agricultura en toda a provincia e que actúan como axentes educativos grazas á súa experiencia e recursos”.

O acto serviu tamén para lanzar a nova edición do libro Os Bolechas. Da Escola á Granxa. Nesta nova entrega, os agricultores que colaboran no programa figuran como personaxes na narrativa creada por Pepe Carreiro, sendo este un obsequio para os nenos e nenas que participan nas visitas. O libro inclúe fichas descriptivas das granxas e proxectos, enriquecendo o seu contido educativo con novos conceptos de agricultura, gandería e produción agroalimentaria, acompañados dun caderno de actividades.