A Xunta promove un polígono agroforestal de 96 hectáreas en San Xoán de Río

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado pola directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, mantivo este venres unha reunión con veciños do municipio ourensán de San Xoán de Río en relación co polígono agroforestal de Veigas de Cambela.

O conselleiro explicou que se trata de mobilizar, a través deste instrumento da Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, un total de 96,4 hectáreas, distribuídas en 301 parcelas de 135 propietarios. Puxo en valor, ademais, que o polígono situarase nunha zona cunha forte tradición gandeira e na que existe unha grande demanda de terras para a cría de gando vacún en extensivo, polo que esta ferramenta irá orientada cara a satisfacer estas necesidades, remarcou González.

A provincia de Ourense concentra 17 dos 26 polígonos agroforestais e 14 das 21 aldeas modelo que hai en Galicia

Nesta liña, o titular de Medio Rural salientou que esta iniciativa sumarase aos 26 polígonos que actualmente se atopan en distintas fases de execución en Galicia e que supoñen a posta en valor de máis de 9.100 hectáreas distribuídas en case 30.000 parcelas propiedade de máis de 8.200 veciños. Subliñou, asemade, que 17 destes polígonos corresponden á provincia de Ourense, sumando máis de 5.200 hectáreas de terreo, ou o que é o mesmo, case o 60% da superficie total mobilizada en Galicia.

A maiores, o conselleiro remarcou, dentro das ferramentas de mobilización de terras, a existencia de 21 aldeas modelo aprobadas na comunidade. Delas, lembrou, 14 están na provincia de Ourense.