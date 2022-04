Xornada online sobre a importancia para a saúde do uso de materiais naturais

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, o Cluster Saúde de Galicia, en colaboración co Instituto Galego de Promoción Económica celebra este mércores 20 de abril, ás 16.00h, o webinar sobre ‘Ecodeseño e integración de elementos de saúde a través do deseño’. Estas xornadas teñen o obxectivo de destacar a importancia que ten o emprego de materiais naturais na saúde, así como concienciar sobre o fundamental que resulta o contacto coa natureza. A súa asistencia require de inscrición.

Neste webinar interveñen profesionais da madeira, a arquitectura, e da saúde para amosar formas óptimas de integrar elementos de saúde a través do deseño. Luciano Alfaya, de Mmasa Arquitectos; Héber Seco, do Grupo Ramón García, e María Sanjuan, de Atelier 15, farán as súas exposicións acorde á temática nun espazo moderado por Ricardo González, xerente do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia.

Esta cita enmárcase no ciclo Conectados, unha serie de charlas entre profesionais de diferentes sectores, como o deseño de interiores, a arquitectura ou a saúde, para abordar posibles solucións a inquietudes sociais desde diversas visións profesionais.