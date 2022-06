Xornada informativa sobre as axudas dos fondos Next Generation para o sector agroalimentario

ABANCA celebrará mañá xoves, 16 de xuño, en Santiago de Compostela unha xornada divulgativa sobre as claves que ofrece o PERTE (Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica) agroalimentario para as empresas do sector. O evento abordará as oportunidades para impulsar a modernización, a sostibilidade e a dixitalización da cadea de valor.

Para seguila de maneira presencial rógase confirmación de asistencia a través do correo electrónico comunicacion@abanca.com.

Para seguila de maneira dixital é necesario realizar inscrición previa:

https://abanca.zoom.us/webinar/register/WN_fwFNHfwCQMOocaHlpBUxRA

DATA:

16 de xuño de 2022

HORA:

16.30 – 18.00 horas

LUGAR:

Centro ABANCA Obra Social (Praza de Cervantes, 17), Santiago de Compostela

INTERVEÑEN:

-Mónica Gondar Álvarez, directora Next Generation ABANCA. Presentación.

-César Cantalapiedra López, socio director de finanzas públicas de Analistas Financieros Internacionales (AFI): “Contexto actual do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Cadro de mando e convocatorias 2022”.

-Andrés Montero Aparicio, Unidade de Seguimento do PRTR no Gabinete de Presidencia do Goberno: “O sector agroalimentario no contexto do Plan de Recuperación”.