Xornada este sábado en Friol sobre alternativas sostibles nas comunidades de montes

O vindeiro sábado 28 de outubro o Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas desenvolverá unha xornada sobre alternativas sostíbeis nas comunidades de montes. O evento terá lugar no local social de Carballo (Carballo, Friol), dende as 11:00h da mañá até as 18:00h., e contará con palestras, a presentación do vídeo Píldoras Verdes, xantar e visita ao Monte Veciñal en Man Común de Carballo.

Esta xornada ten como obxectivo poñer de manifesto o papel de dinamizador dos bens comúns e a propiedade colectiva no medio rural, expoñendo o potencial da xestión comunal da terra e as súas vantaxes. Neste caso enfocado nunha figura tan especial na Galiza como son os montes veciñais en man común

Inscricións: https://forms.gle/UhSKu3uHTR5E9agAA

Máis información en montes@sindicatolabrego.gal ou chamando ao 608 175 565 (data límite 26 de outubro)

Programación:

11H Conferencias

Contexto histórico e actual das comunidades de montes – SLG

Alternativas produtivas e diversificación – CMVMC de Carballo

Alternativas de xestión desde a comunidade – Comuneiros dos montes do Chá

Aproveitamento comuneiro frente ao acaparamento da agroindustria – Comuneira do MVMC de Loentia

Ameazas actuais das comunidades de montes – ORGACCMM

Presentación do vídeo PÍLDORAS VERDES

Reflexión e conclusións

14h Xantar

16H Visita ao MVMC de Carballo

18H Peche