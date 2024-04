Proxecto ‘Montes de Vigo 2046’: montes veciñais en valor

“Estes montes que hoxe estamos a pensar serán os dos nosos netos no 2046”, destaca Uxío González, presidente da Mancomunidade de Montes Veciñais de Vigo

O proxecto «Valorización e xestión sostible dos servizos ecosistémicos mancomunados dos montes periurbanos de Vigo» busca destacar a importancia do anel periurbano da cidade en servizos á sociedade, así como na dispoñibilidade de auga e a súa contribución para enfrontar as secas urbanas. A iniciativa, lanzada na Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo, pretende xestionar de maneira sostible máis de 1.500 hectáreas de montes comunais, harmonizando o seu uso social e económico. Co apoio da Fundación Biodiversidade e a Unión Europea, proponse involucrar á sociedade na valoración destes recursos.

A colaboración entre a Universidade e a Mancomunidade de Montes de Vigo -sinalouse na xornada- é fundamental para o éxito do proxecto, con énfase na transferencia de coñecementos técnicos á cidadanía. Resáltase a importancia de entender a natureza como un motor económico. Os montes de Vigo, cunha historia de reclamo pola súa valorización, enfrontan o reto de ser recoñecidos e utilizados de maneira sostible.

O enfoque do proxecto abarca cinco liñas de acción, incluíndo a valoración dos servizos ecosistémicos. Destácase o papel crucial destes servizos na calidade e dispoñibilidade da auga na cidade. Expertos en xestión forestal e economía aplicada salientan a necesidade de valorar economicamente os beneficios do monte, o que proporcionaría argumentos sólidos para negociar con entidades públicas e privadas.

Na xornada presentouse un caso de certificación de servizos ecosistémicos no monte de utilidade pública de Arnoia, promovido pola Consellería do Medio Rural. A xornada reúne a diversos actores, desde comunidades de montes ata empresas e institucións sociais, co obxectivo de promover a xestión sostible dos recursos forestais en Galicia.